Як українці найчастіше називали своїх дітей останні 10 років: ТОП імен

Артем та Софія - одні з найпопулярніших імен за останнє десятиліття

Впродовж останнього десятиліття в українців мало змінились уподобання щодо найулюбленіших імен.

Про це свідчить статистика з 2015 по 2025 рік, надана Міністерством юстиції України у відповідь на запит "УП.Життя".

Відомство веде облік та підбиває підсумки, якими з імен найчастіше називали дітей у кожній області України.

За цей період найпопулярнішими жіночими іменами були:

Софія;

Анна;

Анастасія;

Марія;

Вікторія;

Злата;

Мілана;

Єва;

Дарина / Дар'я;

Соломія .

Що ж до чоловічих імен, то тут найпопулярнішими були:

РЕКЛАМА:

Артем;

Максим;

Олександр;

Дмитро;

Матвій;

Назар;

Богдан;

Владислав;

Андрій;

Марк .

Серед них абсолютними фаворитами є Артем та Софія – вони потрапляють в усі щорічні рейтинги.

Також є ряд імен, які ще не вийшли у лідери, але послідовно набирають популярності з 2020 року. Серед таких – Тимофій, Данило (або Даниїл), Марк та Ілля.

Із 2023 року українці все частіше дають своїм донькам імена Соломія та Мілана.

Серед жіночих імен, які за ці роки почали "втрачати позиції" – Поліна та Олександра. У період з 2015 по 2017 роки вони часто потрапляли у регіональні рейтинги в різних областях, але з 2017 року ця тенденція поступово зникає.

Також за останні роки поступово почала знижуватись популярність імен Іван та Ярослав.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як найчастіше українці називали своїх дітей впродовж повномасштабного вторгнення.