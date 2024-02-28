НМТ-2024: оприлюднили другий варіант тренувальних тестів

Тренувальні завдання до НМТ: оприлюднили ще один варіант

Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив другий варіант тренувальних тестів для підготовки до національного мультипредметного тесту (НМТ).

Вони представлені у двох форматах, повідомили в установі.

Тренувальні тести створені на основі завдань, які використовувалися під час реального НМТ у 2023 році.

Вони охоплюють завдання з української мови, математики, історії України, іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької), біології, фізики й хімії.

Тренувальні тести представлені в окремих pdf-файлах та розміщені на платформі "Всеукраїнська школа онлайн".

Щоб скористатися нею:

створіть обліковий запис, якщо його ще немає;

перейдіть до вкладки "Курси" й виберіть навчальний курс для 10 чи 11 класу;

відкрийте вкладку "НМТ-2023: другий варіант";

натисніть на "Переглянути курс", а потім – на "Зареєструйтеся" – так ви отримаєте повний доступ до перегляду й виконання тестових завдань.

Раніше УЦОЯО опублікував перший варіант тренувальних тестів, заснований на завданнях НМТ-2023.

Також установа оприлюднила демонстраційний варіант НМТ-2024 з усіх можливих предметів та з відповідями для самоперевірки.

Крім того, МОН затвердило календар проведення тестування. Основна його сесія проходитиме з 14 травня до 25 червня, а додаткова – з 11 до 19 липня.