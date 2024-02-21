НМТ-2024: оприлюднили додатковий тренувальний варіант тесту

Український центр оцінювання якості освіти підготував додатковий тренувальний варіант мультипредметного тесту 2024 (НМТ).

Тести розміщені на платформі “Всеукраїнська школа онлайн”, повідомили в УЦОЯО.



Тренувальний варіант НМТ відрізняється від демонстраційного варіанту НМТ 2024 року тим, що у першому за основу взято тести, “відпрацьовані” на НМТ-2023 й оприлюднені в офіційному звіті разом із психометричними характеристиками завдань.



Для зручності використання цих додаткових тренувальних тестів добірки завдань подано в окремих pdf-файлах.



Щоб отримати повний доступ до курсу для перегляду й виконання тестових завдань, потрібно:



створити обліковий запис на платформі;

перейти до вкладки “Курси” й вибрати навчальний курс для 10 чи 11 класу;

відкрити вкладку “НМТ-2023: перший варіант”, натиснути на “Переглянути курс”, а потім – на “Зареєструйтеся”.

“Радимо не втрачати нагоди, бо, як показує досвід успішних учасників НМТ 2023 року, проходження тестів минулих років є одним з ефективних прийомів підготовки до тестування”, – зазначають в УЦОЯО.



Тут додають: оприлюднені тренувальні тести НМТ-2023, крім потенційних учасників, можуть стати в пригоді й учительству, адже в розділі 3 тому ІІ звіту репрезентовані статистичні та психометричні характеристики відповідних предметних тестів.



“Ознайомившись із цією інформацією, педагоги матимуть широке коло можливостей для аналізу прогресу своїх учнів. Наприклад, порівняння відсотка учнів, які упоралися з тим чи тим завданням, із часткою учасників НМТ минулого року, які дали правильну відповідь на нього, може стати підґрунтям для зміщення акцентів у підготовці до НМТ-2024”, – завершують в УЦОЯО.



Нагадаємо, в МОН визначили дати проведення НМТ-2024 – з 14 травня до 19 липня. У цей період відбудеться основна і додаткова сесії.



Також УЦОЯО затвердив характеристики цьогорічного НМТ. Тести з української мови та літератури, історії України, біології, хімії і географії міститимуть по 30 завдань. З математики й фізики треба буде виконати 22 і 20 тестів відповідно, а з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької, французької) – по 32.

