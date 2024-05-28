Чому виникає турбулентність та на яких маршрутах вона трапляється найчастіше

Нещодавно літак компанії Singapore Airlines стикнувся з сильною турбулентністю, пролітаючи над Азією. Через це загинув 73-річний громадянин Великої Британії, який не був пристебнутий ременем безпеки.

Турбулентність – це звична частина польотів, але вона також може бути й небезпечною. У The Guardian розповіли, про причини її виникнення та чому деякі маршрути "страждають" більше за інші.

Що таке турбулентність?

Це "збурений" рух повітря, який може спричинити різного роду коливання літака. Вона є основною причиною травм екіпажу та пасажирів під час польоту.

Її можуть викликати різні чинники: погодні умови чи ландшафт місцевості, над якою летить літак. В залежності від інтенсивності поштовхів виділяють шість ступенів її тяжкості.

Де найбільш поширена турбулентність?

За словами доктора Гвідо Каріма-молодшого, керівника Гріффітської авіації в Університеті Гріффіта, зазвичай турбулентність очікують пролітаючи над горами, океанами, перетинаючи екватор, а також при входженні в струменеві потоки. Але він зазначив, вона може виникнути будь-де і будь-коли.

"Радарні технології виявлення турбулентності вдосконалюються, але, незважаючи на всі прилади на борту, ми не можемо точно передбачити, де і коли вона виникне", – зауважив Гвідо Каріма-молодший.

Тому при наближенні до гір обов’язково потрібно вмикати табличку з проханням пристебнути ремінь безпеки – це може вберегти від травм.

"Бенгальська затока під час сезону мусонів відома своєю турбулентністю, так само як і польоти над Альпами, але іноді цього навіть не помічають.

Висока вологість і температура, як правило, посилюють турбулентність, тому переліт з Лондона до Нью-Йорка влітку, швидше за все, буде більш вибоїстим, ніж переліт за тим же маршрутом у грудні", – каже колишній пілот.

Її можуть викликати різні чинники: погодні умови чи ландшафт місцевості, над якою летить літак. mkitina4/Depositphotos

Які світові маршрути найбільш турбулентні?

У Швеції створили сайт, який "прогнозує" турбулентність. Для цього він використовує дані Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США та Метеорологічного бюро Великої Британії.

Згідно з даними 2023 року, найбільш "бурхливими" маршрутами були:

Сантьяго (Чилі) – Санта-Крус (Болівія);

Алмати (Казахстан) – Бішкек (Киргизстан);

Ланьчжоу – Ченду (Китай);

Сентрайр – Сендай (Японія);

Мілан (Італія) – Женева (Швейцарія);

Мілан – Цюріх, (Швейцарія).

Найбільш неспокійними країнами для польотів у квітні, згідно з даними сайту, були Французька Полінезія, Фіджі, Пакистан, Намібія та Уругвай. Південна частина Тихого океану виявилася найбільш неспокійною.

Дані Австралійського бюро транспортної безпеки свідчать, що у 2023 році в усьому світі сталося більше трьох тисяч інцидентів з турбулентністю, майже 250 з них спричинені погодними умовами.

Раніше ми розповідали, що у Новій Зеландії пасажирів зважуватимуть перед посадкою на літак.