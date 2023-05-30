У Новій Зеландії пасажирів зважуватимуть перед посадкою на літак

Управління цивільної авіації Нової Зеландії зобов’язало національну авіакомпанію Air New Zealand зважувати пасажирів, які вилітають міжнародними рейсами з міжнародного аеропорту Окленда до 2 липня 2023 року.

Так авіакомпанія збиратиме дані про вагове навантаження і розподіл ваги в літаках, повідомляє CNN.

"Ми зважуємо все, що знаходиться на борту літака – від вантажу до їжі на борту і багажу в багажному відсіку.

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Для пасажирів, екіпажу та ручної поклажі ми використовуємо середні показники ваги, які отримуємо в результаті цього дослідження", – сказав представник авіакомпанії Аластер Джеймс.

Фото: lucidwaters /Depositphotos

Оскілька вага – це особиста інформація, яку не всі хочуть розголошувати, авіакомпанія обіцяє анонімність даних.

Під час реєстрації на рейс мандрівників попросять стати на цифрові ваги. Інформація про їхню вагу буде передана в систему, але не буде відображатися на екрані, тож її не побачать навіть працівники аеропорту.

Пасажири також розміщуватимуть на інших вагах свій багаж.

"Ми знаємо, що зважитись буває складно. Ми хочемо запевнити наших клієнтів, що ніде немає видимого дисплея. Ніхто не бачить вашу вагу, навіть ми", – каже Джеймс.

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Раніше авіакомпанія вже досліджувала вагу внутрішніх мандрівників у 2021 році, але збір даних про іноземців було відкладено через пандемію.

Нагадаємо, у Нью-Йорку міськрада ухвалила закон, який забороняє дискримінацію за вагою.