"Не бачу, перед ким треба вибачатися": у Києві тренерка з танців відмовилася спілкуватися українською

Інцидент трапився під час онлайн-курсу з танців

Київська студія танцю відмовила клієнтці у комунікації державною мовою під час онлайн-курсу. Повідомлення жінки з проханням спілкуватися українською видалили з чату, назвавши це "найм’якшою" реакцією на її дії.

Про інцидент у соцмережі розповіла журналістка Наталія Бушковська.

У коментарі для "Української правди. Життя" вона зазначила, що натрапила на інформацію про курс із фламенко – іспанського танцю – у Facebook студії танців El Сentro Ucraniano-Español "Escuela flamenca".

Уся інформація щодо нього була українською, як і попереднє спілкування з організаторами.

"Усе було добре, я поговорила з викладачкою, заплатила гроші, і мене додали в чат, де кидають записи занять і просто спілкуються", – пояснює Наталія.

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Вона зізнається, що пропустила перше заняття онлайн-курсу, тому зайшла до загальної групи трохи згодом, аби знайти запис уроку.

За словами Наталії, у чаті авторка курсу Ольга спілкувалася російською. Зокрема, цією мовою були повідомлення із поясненнями змісту курсу і організаційних особливостей роботи.

Дівчина зізнається, що не очікувала такого, оскільки раніше з нею спілкувалися державною мовою. Вона звернулася до тренерки з проханням перейти на українську.

Скриншоти/Наталія Бушковська Скриншоти/Наталія Бушковська Скриншоти/Наталія Бушковська

"Вибачте, будь ласка, я не дуже добре розумію російську. Просила би надалі писати повідомлення українською. Дякую", – йдеться в одному з її повідомлень.

Згодом журналістка побачила, що її прохання зникло із загального чату. Наталія поцікавилася у тренерки, чи її повідомлення видалили.

"Добрий ранок, так, і це найм’якше, що я могла зробити", – відповіла вона. Щоправда, згодом і це повідомлення зникло із чату.

Також дівчина запитала, чи не викликало її звернення бажання вибачитися та зрештою перейти на українську.

"Я не бачу нікого, перед ким мені треба вибачатися, Наталю. Більш за те, такій упевненій у собі молодій жінці немає, чому навчатися в мене", – відповіла їй авторка курсу.

Скриншоти/Наталія Бушковська Скриншоти/Наталія Бушковська

Наталія розповіла, що її настільки засмутила така реакція, що вона навіть не встигла переглянути запис заняття. Тому невідомо, якою мовою проводили уроки з танцю.

Зрештою Наталія попросила повернути їй кошти за курс, що тренерка і зробила.

"Заради справедливості додам, що гроші повернули без проблем. Куплю собі платтячко. А ще краще – задоначу. Враження не сподобались", – написала дівчина.

Також Наталія планує найближчим часом звернутися до Офісу мовного омбудсмена із скаргою щодо порушення законодавства.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь відреагував на інцидент у коментарі до допису Наталії.

"Чекаємо на скаргу!" – написав він.

Редакція "УП. Життя" звернулася за коментарем до авторки курсу Ольги , але станом на момент публікації матеріалу відповіді не отримала.

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У соцмережах Ольга вказує, що працює керівницею студії танців El Сentro Ucraniano-Español "Escuela flamenca", який розташований у Києві.

На деяких сторінках сайту центру, зокрема "Майстер-клас" та "Іспанія", розміщений текст російською мовою, і немає можливості перейти на україномовну версію. Водночас історія студії доступна російською та іспанськими мовами.

Нагадаємо, Законом України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" передбачено, що мова сайтів осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність, має бути українською.

Крім того, державна – мова обслуговування споживачів, які отримують послуги. Водночас за проханням інформацію можуть надавати й іншими мовами, прийнятними для сторін.

За даними мовного омбудсмена Тараса Кременя, від початку 2024 року українці скаржилися на порушення законодавства про мову 1633 рази, що майже вдвічі менше, ніж за аналогічний період торік.

Схожі тенденції відслідкували і щодо порушення мовного закону в інтернеті – за зверненнями українців винесли 49 попереджень та наклали 16 штрафів.