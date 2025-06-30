Школярі роблять вибір на користь іноземних вишів: у 2022 році третина випускників не складала НМТ

У 2022 році третина випускників не зареєструвалася на проходження Національного мультипредметного тесту (НМТ), який є обов’язковим для вступу в українські виші.

Це свідчить про те, що школярі роблять вибір на користь іноземних університетів. Таких висновків дійшли учасники дослідницької програми RAI for Ukraine, пише NGL.media.

Так у 2022 році 23,5 тисячі випускників українських шкіл складати НМТ за кордоном – це 10% від загальної кількості.

А 32% одинадцятикласників взагалі не реєструвались на проходження тестування, яке є обов’язковим для вступу в українські університети.

За словами співавторки дослідження Тетяни Захарченко, це свідчить про втрату абітурієнтів.

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"Ми ж розуміємо, що ті випускники, які перебувають за кордоном, можуть скласти цей тест про всяк випадок. І це не означає, що вони всі думають над вступом в український університет. Тому до 32%, які взагалі не складали НМТ, можна сміливо додати ще частину тих, хто його склав, але не вступав в Україні.

Тобто втрати насправді ще більші, просто ми оперуємо не всіма даними. Тому так, доволі великий відсоток випускників справді не розглядають вступ в українські університети з точки зору або безпеки, або закритих кордонів", – зазначила дослідниця.

Основною причиною виїзду за кордон залишається безпекове питання. Зокрема йдеться і про хвилювання батьків щодо можливого зниження мобілізаційного віку до 18 років.

"Це також питання відсутності соціалізації, яка сьогодні є ключовою проблемою і одним з аргументів, чому не лише хлопці, а й дівчата виїжджають за кордон – тому що там діти навчаються офлайн, і це інший підхід", – пояснила директорка освітньої фундації GoGlobal Тетяна Коврига.

Чимало випускників українських шкіл, які складають НМТ, все ж обирають заклади вищої освіти у Польщі, Німеччині, Чехії та інших країнах.

"10 років тому люди розглядали європейську освіту як шанс отримати місце під сонцем: знайти класну роботу, піти [працювати] у гарну компанію тощо, і вони обирали винятково хороші університети. Зараз вони їдуть навіть в якесь маленьке місто в Чехії чи в Польщі – і це погана тенденція, тому що провінційний виш у Європі точно не кращий, ніж хороший український університет", – каже засновник школи дистанційного навчання Unicorn School Володимир Страшко.

Загалом у 2024 році до закладів вищої освіти України вступило 197 тисяч студентів – це найнижчий показник за останні 9 років.

Нагадаємо, МОН запустило платформу для реєстрації на програму українознавчого компонента. Це скорочена програма для дітей, які перебувають за кордоном і дистанційно навчаються в українських школах.