МОН запустило платформу для запису на українознавчий компонент для учнів за кордоном: про що йдеться
Міністерство освіти і науки запустило платформу для реєстрації на програму українознавчого компонента. Це скорочена програма для дітей, які перебувають за кордоном і дистанційно навчаються в українських школах.
Вона дає змогу уникнути подвійного навантаження, повідомили у МОН.
"Наша мета в тому, щоб кожна дитина – незалежно від країни перебування – мала доступ до якісної української освіти… Платформа українознавчого компонента – це інструмент, який автоматизує процес реєстрації та робить його зрозумілим для батьків у різних країнах", – зазначила заступниця міністра освіти й науки Надія Кузьмичова.
На платформі батьки зможуть обрати школу, в якій викладають українознавчий компонент, і подати заявку на зарахування дитини на цю програму.
Для цього потрібно:
- перейти на сайт ukrainian.studies.mon.gov.ua;
- авторизуватися через систему id.gov.ua;
- створити профіль дитини, обрати школу і клас;
- сформувати заявку.
Відповідь від школи надійде протягом 5 робочих днів.
Що таке українознавчий компонент?
Українознавчий компонент – це скорочена освітня програма для українських школярів, які тимчасово живуть за кордоном.
Вона дає змогу:
- зменшити навчальне навантаження;
- продовжити здобувати українську освіту дистанційно;
- одночасно навчатися очно в місцевій школі.
У межах цієї програми вивчають:
- українську мову;
- українську літературу;
- історію України;
- географію України;
- основи правознавства;
- Захист України.
Решту предметів, які дитина вивчає у місцевій школі за кордоном, перезараховують до української освітньої програми.
Для цього розробили шкалу переведення оцінок для різних країн, в яких проживають українські учні.
Нагадаємо, за даними МОН, понад 360 тисяч українських дітей перебувають за кордоном і дистанційно навчаються в українських школах.