МОН запустило платформу для запису на українознавчий компонент для учнів за кордоном: про що йдеться

МОН запускає платформу для запису на програму українознавчого компоненту

Міністерство освіти і науки запустило платформу для реєстрації на програму українознавчого компонента. Це скорочена програма для дітей, які перебувають за кордоном і дистанційно навчаються в українських школах.

Вона дає змогу уникнути подвійного навантаження, повідомили у МОН.

"Наша мета в тому, щоб кожна дитина – незалежно від країни перебування – мала доступ до якісної української освіти… Платформа українознавчого компонента – це інструмент, який автоматизує процес реєстрації та робить його зрозумілим для батьків у різних країнах", – зазначила заступниця міністра освіти й науки Надія Кузьмичова.

На платформі батьки зможуть обрати школу, в якій викладають українознавчий компонент, і подати заявку на зарахування дитини на цю програму.

Для цього потрібно:

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перейти на сайт ukrainian.studies.mon.gov.ua ;

авторизуватися через систему id.gov.ua ;

створити профіль дитини, обрати школу і клас;

сформувати заявку.

Відповідь від школи надійде протягом 5 робочих днів.

Що таке українознавчий компонент?

Українознавчий компонент – це скорочена освітня програма для українських школярів, які тимчасово живуть за кордоном.

Вона дає змогу:

зменшити навчальне навантаження;

продовжити здобувати українську освіту дистанційно;

одночасно навчатися очно в місцевій школі.

У межах цієї програми вивчають:

українську мову;

українську літературу;

історію України;

географію України;

основи правознавства;

Захист України.

Решту предметів, які дитина вивчає у місцевій школі за кордоном, перезараховують до української освітньої програми.

Для цього розробили шкалу переведення оцінок для різних країн, в яких проживають українські учні.

Нагадаємо, за даними МОН, понад 360 тисяч українських дітей перебувають за кордоном і дистанційно навчаються в українських школах.