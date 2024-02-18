Лютий може побити безпрецедентну кількість теплових рекордів – вчені

Лютий може побити безпрецедентну кількість теплових рекордів через глобальне потепління та розвиток Ель-Ніньйо – природного явища, яке спричиняє нагрівання планети.

У найкоротшому місяці року сплеск потепління став настільки помітним, що кліматичні карти виходять на нову “територію”, особливо температура поверхні моря, яка зросла до такої міри, що експерти-спостерігачі намагаються пояснити, як відбуваються ці зміни, пише The Guardian.



“Планета нагрівається прискореними темпами. Ми спостерігаємо різке підвищення температури в океані, найбільшому резервуарі тепла”, – каже доктор Джоел Гірші, заступник керівника відділу моделювання морських систем у Національному океанографічному центрі Британії.



За словами вченого з Берклі Зіка Гаусфазера, людство переживає найспекотніший лютий в історії людства після рекордно теплих січня, грудня, листопада, жовтня, вересня, серпня, липня, червня та травня.



За його словами, зростання температури в останні тижні свідчить про те, що вона на 2 градуси вище доіндустріального рівня, хоча це може бути коротким впливом Ель-Ніньо.



Лютий 2024 року став найспекотнішим за всю історію спостережень The Guardian

"Я б сказав, що лютий 2024 року має всі шанси побити попередній рекорд, встановлений у 2016 році, але це ще не остаточний висновок, оскільки погодні моделі показують, що глобальна температура знову знизиться наступного тижня", – каже Гаусфазер.



За словами Максиміліано Еррера, який веде блог про екстремальні температури в усьому світі, у Марокко 12 метеостанцій зареєстрували температуру понад 33,9°С, що є не лише національним рекордом найспекотнішого зимового дня, але й більш ніж на 5 градусів вище середнього показника для липня.



Еррера додає: у першій половині цього місяця у 140 країн побито місячні рекорди спеки.



Кліматологи зазначають, стрибки температур були очікуваними, хоча їхня амплітуда стала несподіванкою.



Сильний Ель-Ніньо спричинив підвищення температури, але Франческа Гульєльмо, старша наукова співробітниця європейської програми "Коперник", зазначила, що це був лише один з декількох факторів, які працювали в комплексі.



Кожна додаткова тонна вуглекислого газу, викинута людством, збільшує тиск на океани.



Температура поверхні моря у 2024 році з величезним відривом перевищує попередні рекорди The Guardian

Зараз Ель-Ніньйо слабшає, що має знизити температуру в екваторіальній частині Тихого океану з кінця весни або початку літа. Якщо Північна Атлантика залишиться теплою в цей час, це може передвіщати інтенсивну ураганну активність, попереджають вчені.



Такі ризики зростатимуть з кожним роком, якщо не скоротити викиди вуглецю людиною та не зупинити вирубку лісів. І чим раніше ми почнемо діяти, тим легше нам буде уникнути неприємностей, наголошують вчені.



Нагадаємо, вересень 2023 року став найтеплішим на всій Землі за всю історію спостережень. А протягом липня 2023 року вчені зафіксували найвищу температуру повітря за всю історію спостережень.

