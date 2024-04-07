У 2023 році рівень вуглекислого газу та метану в повітрі досяг рекордних значень – NOAA

Рівень газів, які "утримують" в атмосферному повітрі тепло і посилюють парниковий ефект, у 2023 році зростав рекордно швидкими темпами.

Про це повідомляє у своєму звіті Національне управління океанічними та атмосферними дослідження США (NOAA), пише The Associated Press.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, вплив метану на підвищення глобальної температури сягнув близько 30%, а вуглекислого газу був майже вдвічі більшим.

Хоча зростання викидів вуглекислого разу за минулий рік не було таким же стрімким, як у 2014 та 2015 роках, загальна його кількість стала найбільшою за 65 років спостереження.

У 2023 році викиди вуглекислого газу, що надходять у повітря від спалювання викопного палива та виробництва цементу, також досягли найвищого рівня – 36,8 мільярда метричних тонн. Цей обсяг вдвічі перевищує показники 40-річної давності.

Сінь Ліндсей Лан, учений Університету Колорадо та NOAA, стверджує, що близько половини того, що виходить із димових і вихлопних труб, тимчасово всмоктують і зберігають дерева та океан, не даючи йому потрапити в атмосферу.

Лише за останні п'ять років рівень метану в повітрі зріс на 3% і вже становить 160% від доіндустріального рівня. Це свідчить про те, що темпи його утворення є швидшими, ніж у вуглекислого газу.

Метан затримує приблизно в 28 разів більше тепла на молекулу, ніж вуглекислий газ, , стверджують у Агентстві з охорони навколишнього середовища США. Однак він зберігається в атмосфері близько десятиліття, а не століттями чи тисячами років, як це буває з вуглекислим газом.

Спостереження за конкретними ізотопами метану в повітрі показують, що більшу частину підвищення його рівня спричиняють мікроби. Це свідчить про те, що джерелом високих викидів метану є саме болотисті угіддя і, можливо, сільські господарства та звалища, говорить Сінь Ліндсей Лан.

“Забруднення викопним паливом нагріває природні системи, як-от водно-болотні угіддя та вічна мерзлота. У міру нагрівання ці екосистеми виділяють ще більше парникових газів”, – каже кліматолог із Стенфордського університету Роб Джексон.

Нагадуємо, учені встановили, що за 30 років Гренландія втратила понад 28 тисяч км² льоду.

Анна Коваленко, "УП. Життя"