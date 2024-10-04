Поступове покращення? Кількість скарг на мовних порушників зменшилася, але Київ – у лідерах
Протягом 9 місяців 2024 року українці скаржилися на порушення мовного законодавства 1633 рази. Це майже вдвічі менше, ніж за аналогічний період торік.
Антилідерами є інтернет-магазини та вебсайти, повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.
Найбільше скарг стосувалися:
- відсутності української версії сайтів інтернет-магазинів і вебсайтів – 458 звернень;
- порушень під час обслуговування – 272;
- мови зовнішньої реклами та вивісок – 215;
- сфери освіти – 118 (73 – порушень у навчальних закладах, 45 – в освіті дорослих);
- порушень у медичних закладах – 96;
- медіа – 61;
- порушень у транспорті – 46;
- сфери культури – 48;
- книговидання – 23.
Найбільше звернень надійшло з Києва – 612 звернень (37% від загальної кількості). За ним у переліку такі області:
- Одеська – 301 звернення;
- Дніпропетровська – 133;
- Харківська – 130;
- Київська – 69;
- Запорізька – 35;
- Миколаївська – 34;
- Полтавська – 28;
- Львівська – 24;
- Чернігівська – 23.
Щодо ще 119 звернень не вдалося встановити регіон.
"Аналіз звернень громадян за III квартали 2024 року демонструє, що питання захисту державної мови залишається актуальним для українського суспільства.
Хоча загальна кількість звернень зменшилася порівняно з аналогічним періодом минулого року (у 2023 році за 9 місяців було зареєстровано 3015 звернень), це свідчить не про зниження уваги громадян до мовного питання, а про поступове покращення ситуації з дотриманням мовного законодавства", – зауважив Тарас Кремінь.
За його словами, проблеми з дотриманням мовного закону існують по всій Україні, але найбільше – у столиці та великих містах.
Мовний омбудсмен зазначив, що це вказує на потребу у посиленні роз'яснювальної роботи та контролю за виконанням закону та місцевих мовних програм.
Нагадаємо, в Україні посилили вимоги до мови на ТБ: допускається 10% недержавної, але є умови.