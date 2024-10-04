Поступове покращення? Кількість скарг на мовних порушників зменшилася, але Київ – у лідерах

У 2024 році люди майже вдвічі рідше скаржилися на порушення мовного закону

Протягом 9 місяців 2024 року українці скаржилися на порушення мовного законодавства 1633 рази. Це майже вдвічі менше, ніж за аналогічний період торік.

Антилідерами є інтернет-магазини та вебсайти, повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

Найбільше скарг стосувалися:

відсутності української версії сайтів інтернет-магазинів і вебсайтів – 458 звернень;

порушень під час обслуговування – 272;

мови зовнішньої реклами та вивісок – 215;

сфери освіти – 118 (73 – порушень у навчальних закладах, 45 – в освіті дорослих);

порушень у медичних закладах – 96;

медіа – 61;

порушень у транспорті – 46;

сфери культури – 48;

книговидання – 23.

Найбільше звернень надійшло з Києва – 612 звернень (37% від загальної кількості). За ним у переліку такі області:

Одеська – 301 звернення;

Дніпропетровська – 133;

Харківська – 130;

Київська – 69;

Запорізька – 35;

Миколаївська – 34;

Полтавська – 28;

Львівська – 24;

Чернігівська – 23.

Щодо ще 119 звернень не вдалося встановити регіон.

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Статистика порушень мовного закону на 9 місяців 2024 року Уповноважений із захисту державної мови/Facebook

"Аналіз звернень громадян за III квартали 2024 року демонструє, що питання захисту державної мови залишається актуальним для українського суспільства.

Хоча загальна кількість звернень зменшилася порівняно з аналогічним періодом минулого року (у 2023 році за 9 місяців було зареєстровано 3015 звернень), це свідчить не про зниження уваги громадян до мовного питання, а про поступове покращення ситуації з дотриманням мовного законодавства", – зауважив Тарас Кремінь.

За його словами, проблеми з дотриманням мовного закону існують по всій Україні, але найбільше – у столиці та великих містах.

Мовний омбудсмен зазначив, що це вказує на потребу у посиленні роз'яснювальної роботи та контролю за виконанням закону та місцевих мовних програм.

Нагадаємо, в Україні посилили вимоги до мови на ТБ: допускається 10% недержавної, але є умови.