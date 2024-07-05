У школах Львова навчальний рік розпочнеться в серпні – Садовий

У зв’язку із складною ситуацією з електроенергією, спричиненою російськими обстрілами, навчальний рік у школах Львова стартує вже 19 серпня.

Про необхідність почати навчальний рік раніше повідомив мер міста Андрій Садовий.

Як зазначають у Львівській міській раді, розпочати навчання вже у серпні рекомендуватимуть не тільки державним, а й приватним школам.

"Сьогодні немає дня, коли б не було відключень світла. Відтак треба прогнозувати як і добрі речі, так і негативні речі. Потрібно готуватись до різних сценаріїв, щоб Львів функціонував за будь-яких умов", – наголосив Андрій Садовий.

У разі повного блекауту у всіх львівських школах планують облаштувати цілодобові пункти незламності, де львів'яни зможуть зігрітися та зарядити пристрої.

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"Розпочати навчання швидше ми хочемо з однією метою – щоб мати більшу гарантію, що діти будуть вчитися за партами. Наше завдання – забезпечити дітей якісною офлайн освітою.

Ми повинні мати запасний варіант, щоб, у разі екстремальної ситуації, була змога використовувати школи як пункти обігріву", – пояснив начальник управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради Андрій Закалюк.

Очікується, що для школярів Львова зимові канікули розпочнуться 21 грудня. Якщо ситуація із електроенергією погіршиться, їх можуть зробити більш тривалими, ніж зазвичай.

Водночас у навчальних закладах створять чергові групи для перебування дітей, чиї батьки не зможуть залишати їх удома.

"Якщо ситуація з електроенергією взимку стабілізується, школи працюватимуть у звичному режимі", – зауважив Андрій Садовий.

21 червня міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявляв, що у 2024 році школи не розпочинатимуть навчальний рік у серпні, однак не виключив введення змін у розклад.

"Щодо шкіл. Ми не розпочинатимемо навчальний рік раніше. Ми працюватимемо з розкладами занять там, де немає позмінного навчання, зміщуючи початок уроків у школах на 10:00. Зараз працюємо над цими рекомендаціями", – зазначив тоді посадовець.