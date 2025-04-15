У 2024 році Європа пережила найбільше повеней за останні 11 років – звіт кліматичного агентства

У минулому 2024 році європейський континент зазнав наймасштабніших повеней за останні 11 років.

Про це йдеться у звіті Європейського кліматичного агентства і Всесвітньої метеорологічної організації.

"30% європейської річкової мережі перевищили високий поріг повені протягом року, тоді як 12% перевищили поріг сильної повені", – йдеться у звіті.

Зокрема, у наймасштабніші збитки спричинив шторм "Борис", який у вересні охопив території Німеччини, Польщі, Австрії, Угорщини, Чехії, Словаччини, Румунії та Італії.

Сумарно внаслідок повеней і штормів у Європі постраждали приблизно 413 тисяч людей, щонайменше 335 осіб загинули.

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Це не всі рекорди за 2024 рік. Також кліматологи відзначили, що 2024 рік був найтеплішим для Європи: аномально високі температури зафіксували у центральних, східних і південно-східних регіонах.

Зокрема, у липні в південно-східній Європі спостерігалася найтриваліша хвиля спеки, яка затягнулась на 13 днів поспіль.

Якщо узагальнити дані, то сильний або ж екстремальний тепловий стрес жителі Європи відчували один місяць. Також суттєво зросла кількість так званих "тропічних ночей".

Метеорологи відзначають сильний контраст між кліматичними умовами на сході та заході континенту. Якщо на сході було дуже спекотно і відносно сухо, то у західній частині континенту навпаки – опадів було набагато більше.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що через значне підвищення середньої температури повітря на Землі за останні 30 років клімат в Україні суттєво змінився. Через це варто бути готовими до появи нових кліматичних явищ і навіть стихійних лих: посух, інтенсивних злив, смерчів та пилових бур.