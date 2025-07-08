Близько 150 тисяч дітей зможуть безоплатно оздоровитися в таборах у 2025 році: як отримати путівку
Цьогоріч орієнтовно 150 тисяч українських дітей зможуть безоплатно відпочити у таборах та оздоровитися завдяки державним і місцевим програмам, а також міжнародній співпраці.
Як хто і як може отримати безкоштовну путівку – розповіла голова підкомітету з питань державної молодіжної політики комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту Ірина Борзова в ефірі телемарафону.
Скільки дітей зможуть безоплатно оздоровитися в таборах цього літа?
За словами посадовиці, влітку 2025 року понад 14 тисяч дітей зможуть відпочити у державному таборі "Артек". На це з бюджету виділено 315 мільйонів гривень. У ньому є сучасний медичний центр, табір доступний для дітей з інвалідністю.
"Ми очікуємо, що орієнтовно більше 10 тисяч дітей зможуть відпочити за програмою "єОздоровлення". Малозабезпечені родини зможуть на своїх дітей отримати 15 тисяч 890 гривень і самостійно придбати путівки", – каже Ірина Борзова.
Окрім того, завдяки співпраці з міжнародними партнерами орієнтовно 50 тисяч українських дітей зможуть відпочити за кордоном коштом приймаючої сторони.
Також, за словами Борзової, десятки тисяч дітей зможуть поїхати на відпочинок завдяки регіональним програмам.
"Наш пріоритет – це діти з найвразливіших категорій: сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти загиблих захисників та ветеранів, діти з прифронтових територій та діти внутрішньо переміщених осіб", – зауважила голова підкомітету.
Куди звертатися, щоб отримати путівку на відпочинок для дитини?
З цим питанням можна звернутися до Центру соціального захисту населення в громаді, де проживає дитина, а також управлінь освіти і регіональних підрозділів ветеранської політики.
Інформація щодо державних програм підтримки доступна на сайті Мінсоцполітики.
Як скористатися програмою "єОздоровлення"?
Діти з інвалідністю з малозабезпечених сімей, які здатні до самообслуговування, мають право отримати путівку до закладу оздоровлення і відпочити за державні кошти в межах проєкту "єОздоровлення".
Перевірити, чи родина має право скористатися програмою, можна за посиланням.
Крок 1: Батьки мають отримати сповіщення в "Дії", застосунку Приватбанку або від працівників соціального захисту.
Крок 2: Відкрити картку зі спеціальним режимом використання для програми "єОздоровлення" у відділенні Приватбанку.
Крок 3: Гроші надійдуть на картку – 15 тисяч 890 гривень на одну дитину. Кошки нараховують на всіх дітей у сім’ї віком від 7 до 18 років.
Крок 4: Батьки мають обрати заклад зі списку тих, що долучилися до програми. Ознайомитися з переліком закладів можна в електронному державному реєстрі за посиланням.
Крок 5: Звернутися до керівника обраного закладу, щоб він/вона надали згоду і підтвердили, що він може прийняти дитину (має бути зазначений строк перебування дитини в закладі і повна вартість путівки).
Якщо Ви не отримали зворотного зв’язку від закладу протягом декількох днів – зверніться до нього повторно за контактами, вказаними на його сторінці.
Крок 6: Оплатити відпочинок для дітей після їхнього приїзду. Загалом гроші на путівку потрібно витратити до грудня поточного року.
Минулого року за програмою "єОздоровлення" відпочили орієнтовно 5 тисяч дітей.