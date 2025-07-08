Близько 150 тисяч дітей зможуть безоплатно оздоровитися в таборах у 2025 році: як отримати путівку

Цьогоріч орієнтовно 150 тисяч українських дітей зможуть безоплатно відпочити у таборах та оздоровитися завдяки державним і місцевим програмам, а також міжнародній співпраці.

Як хто і як може отримати безкоштовну путівку – розповіла голова підкомітету з питань державної молодіжної політики комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту Ірина Борзова в ефірі телемарафону.

Скільки дітей зможуть безоплатно оздоровитися в таборах цього літа?

За словами посадовиці, влітку 2025 року понад 14 тисяч дітей зможуть відпочити у державному таборі "Артек". На це з бюджету виділено 315 мільйонів гривень. У ньому є сучасний медичний центр, табір доступний для дітей з інвалідністю.

"Ми очікуємо, що орієнтовно більше 10 тисяч дітей зможуть відпочити за програмою "єОздоровлення". Малозабезпечені родини зможуть на своїх дітей отримати 15 тисяч 890 гривень і самостійно придбати путівки", – каже Ірина Борзова.

Окрім того, завдяки співпраці з міжнародними партнерами орієнтовно 50 тисяч українських дітей зможуть відпочити за кордоном коштом приймаючої сторони.

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Також, за словами Борзової, десятки тисяч дітей зможуть поїхати на відпочинок завдяки регіональним програмам.

"Наш пріоритет – це діти з найвразливіших категорій: сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти загиблих захисників та ветеранів, діти з прифронтових територій та діти внутрішньо переміщених осіб", – зауважила голова підкомітету.

Куди звертатися, щоб отримати путівку на відпочинок для дитини?

З цим питанням можна звернутися до Центру соціального захисту населення в громаді, де проживає дитина, а також управлінь освіти і регіональних підрозділів ветеранської політики.

Інформація щодо державних програм підтримки доступна на сайті Мінсоцполітики.

Як скористатися програмою "єОздоровлення"?

Діти з інвалідністю з малозабезпечених сімей, які здатні до самообслуговування, мають право отримати путівку до закладу оздоровлення і відпочити за державні кошти в межах проєкту "єОздоровлення".

Перевірити, чи родина має право скористатися програмою, можна за посиланням.

Крок 1: Батьки мають отримати сповіщення в "Дії", застосунку Приватбанку або від працівників соціального захисту.

Крок 2: Відкрити картку зі спеціальним режимом використання для програми "єОздоровлення" у відділенні Приватбанку.

Крок 3: Гроші надійдуть на картку – 15 тисяч 890 гривень на одну дитину. Кошки нараховують на всіх дітей у сім’ї віком від 7 до 18 років.

Крок 4: Батьки мають обрати заклад зі списку тих, що долучилися до програми. Ознайомитися з переліком закладів можна в електронному державному реєстрі за посиланням.

Крок 5: Звернутися до керівника обраного закладу, щоб він/вона надали згоду і підтвердили, що він може прийняти дитину (має бути зазначений строк перебування дитини в закладі і повна вартість путівки).

Якщо Ви не отримали зворотного зв’язку від закладу протягом декількох днів – зверніться до нього повторно за контактами, вказаними на його сторінці.

Крок 6: Оплатити відпочинок для дітей після їхнього приїзду. Загалом гроші на путівку потрібно витратити до грудня поточного року.

Минулого року за програмою "єОздоровлення" відпочили орієнтовно 5 тисяч дітей.