Зеленський: У 2025 році реабілітаційні відділення для військових мають бути у кожній громаді з лікарнею

У 2025 році влада планує навчити та оплатити роботу 11 тисяч помічників ветеранів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в 2025 році кожна громада країни, де є медичний заклад, має створити власне реабілітаційне відділення, де військові зможуть отримувати допомогу після поранень та повернення з російського полону.

Про це Володимир Зеленський повідомив 19 листопада під час представлення Плану внутрішньої стійкості України.

"Завдання для урядовців, для місцевої влади – у 2025-му році амбулаторні реабілітаційні відділення мають бути в кожній громаді, де є лікувальний заклад", – заявив президент.

За його словами, наразі в кожній кластерній та надкластерній лікарні створюють реабілітаційні центри та центри ментального здоров’я, однак їх потрібно більше.

"Ми всі розуміємо, що потрібні: врегулювання переходу з військової служби у статус ветерана, залучення ветеранів на державну службу, програми підтримки ветеранів та їхніх сімей, повна інтеграція ветеранів у суспільне та економічне життя, освіта, належна реабілітація після поранень та полону, комунікація з сім’ями поранених воїнів та зниклих безвісти, належна підтримка", – зауважив він.

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Також Володимир Зеленський повідомив, що влада завершила підготовчі роботи для запуску програми помічника ветерана.

"Ухвалені необхідні нормативні акти, в бюджеті виділені кошти – у наступному році заплановано навчити та оплатити працю 11 тисяч фахівців зі супроводу ветеранів", – додав Зеленський.

Раніше Міністерство освіти і науки України затвердило нові стандарти освіти для підготовки фахівців з фізичної терапії та ерготерапевтів.