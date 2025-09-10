В Україні у 2026 році можуть запровадити дводенний формат НМТ

У 2026 році для проведення Національного мультипредметного тесту (НМТ) можуть запровадити дводенний формат.

Про це повідомила очільниця Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко під час засідання Комітету освіти, науки і інновацій Верховної Ради.

За її словами, тестування мають технічно встигнути адаптувати до нового підходу. При цьому дводенний формат вимагатиме також проведення НМТ у дві зміни, що має окремі ризики.

"Якщо під час першої зміни була довготривала повітряна тривога, друга зміна матиме більші ризики не дійти до тестування", – зауважила Вакуленко.

Очільниця УЦОЯО стверджує, що у 2025 році через повітряну тривогу "вкрай мало" учасників НМТ не змогли скласти іспит. Раніше Комітет повідомляв, що з цієї причини тестування не пройшли восьмеро майбутніх абітурієнтів.

Тетяна Вакуленко заявила, що цьому сприяла однозмінна модель НМТ – зазвичай вступники перечікували тривогу і продовжували тестування. Серед них було мало охочих складати іспит під час додаткової сесії через безпекові ризики, каже голова УЦОЯО.

Ще одним ускладненням дводенного формату можуть бути логістичні проблеми для учасників, які живуть поблизу зони введення бойових дій та за кордоном.

"Але для переважної більшості вступників одноденна модель доволі виснажлива, тому ми готові до двозмінного варіанту, який ми розглянемо", – додала Вакуленко.

Вона наголосила, що спільне рішення Міністерства освіти і науки, Комітету та УЦОЯО щодо моделі НМТ має з’явитися найближчим часом, аби повідомити про формат майбутніх вступників та забезпечити необхідну для нього технічну модернізацію.

У Міністерстві освіти і науки заявляли, що за попередніми даними у 2025 році зарахували на 5% менше першокурсників, ніж торік. При цьому у відомстві кажуть, що вступ зробили "недружнім до ухилянтів".