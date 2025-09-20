У 2029 році астероїд пролетить ближче до Землі, ніж деякі супутники: його буде видно неозброєним оком

У квітні 2029 року повз Землю пролетить астероїд Апофіс, названий на честь давньоєгипетського демона хаосу. Науковці планують використати подію для того, щоб відправити на космічне каміння апарати для його дослідження.

Про це під час конгресу Європейської науки про планети у Гельсінкі повідомила науковиця Моніка Лаццарін, інформує Space.

Очікується, що у 2029 році Апофіс, діаметром 340 метрів, пролетить повз Землю на відстані меншій, ніж орбіта геостаціонарних супутників (36 тисяч кілометрів). Астероїд не завдасть шкоди планеті. При цьому близько два мільярди людей зможуть побачити його політ неозброєним оком.

Європейське космічне агентство планує навесні 2029 року запустити місію, метою якої є дослідження внутрішньої структури навколоземного астероїда та того, як на нього впливає близьке проходження повз нашу планету.

РЕКЛАМА:

Однак поки доля дослідження залежить від того, яке рішення ухвалять щодо фінансування. Якщо зрештою місію затвердять, до неї доєднається Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA), яке надасть додаткові інструменти.

Крім того, JAXA має плани щодо самостійного вивчення Апофісу. У межах місії для вивчення комети, яка є джерелом щорічного метеорного потоку Гемініди, вчені спершу запустять апарати на поверхню астероїда.

У спостереженні за Апофісом візьме участь NASA. Хоча американська місія вже запущена, її статус залишається невизначеним через бюджетну політику президента США Дональда Трампа.

Загалом очікується, що три космічні місії об’єднаються, аби дослідити астероїд.

"Апарати мають різні сильні сторони. Завдяки науковим групам, які спілкуються одна з одною, ми можемо сказати "якщо ви зробите це дослідження, ми можемо провести інше". І це краще, ніж якби ми працювали окремо", – сказав заступник головного дослідника місії NASA Майкл Нолан.

Раніше науковці змінили прогнози щодо майбутнього астероїда 2024 YR4, який міг зіштовхнутися із Землею у 2032 році.