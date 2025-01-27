Астероїд, який нещодавно пролетів повз Землю, міг бути шматком Місяця – вчені

У 2024 році повз Землю пролітав астероїд під назвою 2024 PT5. Вчені припускають, що цей космічний камінь розміром з шкільний автобус має місячне походження.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в The Astrophysical Journal Letters, пише Space.

Минулого року астероїд 2024 PT5 повільно пролетів повз нашу планету, але повернувся знову в січні. Він пролетів поблизу Землі на безпечній відстані – приблизно за 1,8 мільйона кілометрів, що орієнтовано в п'ять разів більше за дистанцію до Місяця.

Протягом цього часу за об'єктом із Землі спостерігали науковці. Дослідження астероїда дозволило їм припустити, що каміння відірвалося від поверхні Місяця внаслідок сильного удару, який відбувся тисячі років тому.

У ході роботи дослідники порівняли спектри поверхні 2024 PT5 з інформацією про інші метеорити з великої бази даних. Вони виявили, що астероїд відбиває світло так, як це робить Місяць, а не будь-який інший відомий тип об'єктів.

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Спектри космічної породи астероїда відповідають зразкам супутника Землі, які доставили в 1971 році завдяки місії "Аполлон-14". Це змусило науковців розглянути версію про те, що об'єкт раніше був частиною Місяця.

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"У нас було загальне уявлення про те, що цей астероїд, можливо, прибув з Місяця. Згодом ми дізналися, що він багатий силікатними мінералами – не такими, які можна побачити на астероїдах, а тими, які були знайдені в зразках місячної породи", – сказав Тедді Карета, астроном з обсерваторії Лоуелл в Аризоні (США), який очолював роботу.

Подальші спостереження за космічним камінням показали, що 2024 PT5 має всі характеристики скелястої поверхні Місяця. Це дозволило дослідникам виключити штучне походження астероїда.

2024 PT5 – це другий навколоземний астероїд, який, як підозрюють вчені, раніше був частиною Місяця. Першим був 469219 Kamo'oalewa, походження якого до старого ударного кратера на зворотному боці супутника Землі відстежила інша команда вчених.

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Один такий астероїд можна було б пояснити викидом із поверхні Місяця, однак два змушують дослідників вважати, що в космосі має бути більша популяція каміння із супутника Землі.

Наразі вчені підозрюють, що саме таке походження можуть мати щонайменше 16 навколоземних об'єктів.

Очікується, що майбутні спостереження допоможуть краще оцінити ризики зіткнення з астероїдами – наявні моделі не розглядають як потенційні загрози викиди з Місяця.

Раніше ми поділилися маловідомими фактами про супутник Землі.