Завбільшки з мураху: науковці виявили найменшу жабу на планеті

Науковці виявили одну з найменших відомих хребетних істот. Жаба розміром 6,95 міліметра менша за деякі види мурах і легко поміщається на кінчику пальця.

Про це пише The New York Times.

Герпетолог з Університету Кампінас Луїс Феліпе Толедо та його колеги описали жабу в дослідженні, опублікованому в журналі PeerJ, назвавши її Brachycephalus dacnis – на честь проєкту з охорони природи Dacnis, завдяки якому її було виявлено.

Перший натяк на існування мініатюрної жаби Толедо отримав, коли колега поділився аудіозаписами голосів малих жаб, яких він зібрав в Атлантичному лісі Бразилії.

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Почувши записи, Толедо одразу збагнув, що має справу з чимось новим.

"О, це ж два окремих види", – згадує він свою реакцію.

У лісах Бразилії існує багато жаб з роду Brachycephalus, відомих також як жаби-сідельники. Вони здатні стрибати на відстань, що у 30 разів перевищує їхній розмір, через що їх часто називають "жабами-блохами".

Через мініатюрний розмір різні види Brachycephalus є дуже схожими і їх складно розрізнити лише за зовнішнім виглядом. Однак науковці з’ясували, що кожен вид має унікальний шлюбний крик, який допомагає самицям обирати правильного самця.

Звуки нововідкритої жаби м'які, з короткими нотами і більш схожі на цвіркуна, ніж на жабу. ДНК-тести підтвердили, що Brachycephalus dacnis генетично відрізняється від інших видів свого роду.

Команда Толедо також провела детальне сканування жаби, щоб дізнатися, як такий малий розмір впливає на її будову. Наприклад, у неї лише два пальці на передніх лапах та три – на задніх, а деякі внутрішні органи, зокрема частина вуха, відсутні.

На відміну від звичайних жаб, Brachycephalus dacnis не проходить звичний для амфібій етап метаморфозу – вона відкладає лише два яйця за цикл, і з них вилуплюються вже сформовані жаби, а не пуголовки.

"Хоча мініатюрний розмір робить цих жаб вразливими для дрібних хижаків, як-от мурахи та павуки, маленький розмір відкриває нові можливості для виживання. Це дозволяє жабам мешкати у важкодоступних місцях, багатих на їжу, що недоступна для більших жаб", – зазначила науковиця Джоді Роулі з Австралійського музею.

Цей вид став сьомим відомим науці видом "жаб-блох", і другим найменшим хребетним у світі. Найменшою ж на сьогодні залишається інша жаба з роду Brachycephalus розміром 6,5 міліметра.

"У світі залишається ще безліч невідомих мініатюрних жаб", – зазначив куратор герпетології з Національного музею Данії Марк Шерц.

Раніше рекорд найменшого хребетного належав жабі з Нової Гвінеї довжиною 7 міліметрів.

Нагадаємо, що близько 70% видів тварин Австралії досі не відомі для науки.