У Гонконгу знайшли скам’янілості динозавра, який жив 145 мільйонів років тому

Подальші дослідження допоможуть встановити, до якого виду належав динозавр

На віддаленому острові Гонконгу знайшли скам’янілості динозавра, який жив на Землі від 66 до 145 мільйонів років тому.

Про це повідомила влада особливого адміністративного регіону Китаю, пише CNN.

Влада Гонконгу Влада Гонконгу Влада Гонконгу

Скам'янілості доісторичної істоти знайшли працівники департаменту сільського господарства, рибальства та охорони природи на віддаленому, непридатному для житті острові Порт-Айленд ще у березні 2024 року.

Дослідники, які розпочали вивчення знахідки, кажуть, що скам'янілості належать великому динозавру, який жив в крейдяний період – епохи, що слідувала за юрською ерою.

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За попередніми підрахунками науковців, рештки динозавра мають вік від 66 до 145 мільйонів років.

Міністерка розвитку Гонконгу Бернадетт Лінн відзначила, що відкриття має "велике значення" для регіону та може стати поштовхом для подальших досліджень.

Наразі достеменно не відомо, до якого виду належить знайдений динозавр. Від 25 жовтня знахідку представлять на загальний огляд у Гонконгському дослідницькому центрі.

Із 1979 року острів Порт-Айленд визнали місцем особливого наукового інтересу та частиною Глобального геопарку ЮНЕСКО в Гонконгу – сукупності островів, які перебувають під захистом міжнародного права і можуть використовуватися переважно для освіти чи сталого розвитку.

Тимчасово частину території Порт-Айленду закриють для відвідування, аби фахівці могли дослідити місце знахідки.

За словами доцента кафедри наук про життя Китайського університету Гонконгу Майкла Піттмана, раніше на території особливого адміністративно регіону серед об'єктів епохи динозаврів знаходили хіба рослини та рибу.

Він стверджує, що виявлення скам'янілостей є рідкістю для регіону, оскільки скелетні останки стародавніх істот зазвичай знаходять на півдні Китаю.

Науковець вважає, що знайдені скам'янілості могли би пошкодитися через розмивання, якби їх не знайшли вчасно.

Раніше в Індонезії вчені виявили рештки предка найменшого з відомих видів давньої людини, зріст якого не перевищував 1 метра.