У Австралії жінка народила чужу дитину: під час ЕКЗ їй помилково підсадили ембріон іншої пари

Наразі невідомо, хто саме отримає право опіки над дитиною

У Австралії жінка народила чужу дитину після того, як клініка помилково підсадила їй ембріон іншої пари.

Наразі невідомо, хто з батьків має право опіки над дитиною, повідомляють CNN та BBC.

За словами представника клініки, в якій проводили екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ), персонал дізнався про проблему в лютому, коли батьки дитини попросили перенести решту їхніх заморожених ембріонів до іншої клініки.

Під час перевірки виявилося, що жінці підсадили чужий ембріон. У медзакладі публічно вибачились і зазначили, що співробітники були шоковані цією помилкою.

"Від імені компанії я хочу сказати, що мені щиро прикро за те, що трапилося", – сказав генеральний директор Майкл Кнаап.

РЕКЛАМА:

Це не перший скандал, у який потрапила ця клініка. Нещодавно вона знищила ембріони своїх 700 пацієнтів, пояснюючи це начебто виявленими проблемами з генетикою.

Згодом виявилося, що скринінг був неточним і насправді ембріони були повністю здоровими. Постраждалі пацієнти подали позов і відсудили у клініки сумарно 35 мільйонів доларів.

Нагадаємо, раніше ми детально розповідали про те, що таке штучне запліднення та як воно виконується.