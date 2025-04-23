"Жорстокість під виглядом благодійності": в Австралії з гвинтокрила розстріляли до 700 коал

У трьох штатах Австралії коали занесені до списку видів, що зникають

В одному з національних парків Австралії за вказівкою уряду застрелили близько 700 коал. Таким чином влада намагалася припинити страждання тварин, які зазнали опіків та поранень внаслідок лісових пожеж.

Натомість уряд зіткнувся з критикою зоозахисників, повідомляє The Independent.

Операція з відстрілу коал стартувала на початку квітня у національному парку Будж-Бім у штаті Вікторія. Тварин розстрілювали снайпери на гвинтокрилах.

Влада пояснила, що таке рішення було вимушеним. Після лісових пожеж частина популяції коал у нацпарку суттєво постраждала: тварини були виснаженими, зневодненими, а також мали травми.

Однак рішення обурило захисників дикої природи. Зоозахисники зазначають, що з висоти 30 метрів, на якій літали гвинтокрили, неможливо визначити стан здоров’я коали. Через це під вогонь могли потрапити здорові особини.

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"Це перший подібний випадок в Австралії, що створює неприємний етичний прецедент", – йдеться в публікації організації з захисту прав тварин Friends of the Earth Melbourne.

Зоозахисники закликають уряд розглянути інші способи, а також припинити вирубувати евкаліптові дерева, на яких живуть коали.

"Визнання цих вбивств нормалізує жорстокість під виглядом благодійності", – йдеться у заяві ще однієї організації Koala Alliance.

Загалом у трьох штатах Австралії коали занесені до списку видів, які зникають. Передусім це пов’язано зі зменшенням площ евкаліптових лісів. Їх стає менше через лісозаготівлю, розширення плантацій та лісові пожежі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про справу відомого зоолога з Австралії, якого звинуватили у катуванні та вбивстві десятків собак. Він знімав свої знущання з тварин на відео та викладав їх в Інтернет.