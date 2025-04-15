В Іспанії викрили подружжя, що продавало екзотичних хижаків: частину тварин завозили з України

В Іспанії затримали подружжя, яке належить до глобальної злочинної організації, причетної до незаконного продажу екзотичних тварин. Через інтернет вони продавали білих тигрів, пантер, гієн та пум – серед них були й привезені з України.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ Іспанії.

У муніципалітеті Манакор правоохоронці викрили двох людей, під час обшуку в яких знайшли 19 рідкісних тварин родини котячих, зокрема сервалів та каракалів.

Фото: Міністерство внутрішніх справ Іспанії Фото: Міністерство внутрішніх справ Іспанії Фото: Міністерство внутрішніх справ Іспанії

За даними поліціянтів, більшість тварин, які група виставляла на продаж, прибули з території Росії, Білорусі та України. Також представників екзотичних видів завозили до Європейського Союзу через кордон Польщі з Білоруссю, а звідти їх транспортували за фальшивими документами.

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Під час розслідування встановили, що подружжя не лише продавало тварин, а й розводило їх, як-от шляхом схрещення з домашніми кішками. При цьому вони не мали жодних дозвільних документів.

У соцмережах затримані розміщували оголошення про можливість покупки білого тигра, димчастої пантери, євразійської рисі, гієни, чорного леопарда та пуми.

Вартість, наприклад, димчастої пантери становила 60 тисяч євро. Ціни на чистого каракала та сервала могли перевищувати вісім тисяч євро, а гібридів, схрещених з кішками – близько 18 тисяч.

Поліціянти зауважують, що ці види котячих потребують багато місця для утримання, а також дуже агресивні, тому можуть становити загрозу для людей.

Правоохоронці Іспанії наголошують, що ці екзотичні тварини підлягають захисту відповідно до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що перебувають під загрозою зникнення. До цього міжнародного документа Україна приєдналася в 1999 році.

Затриманим інкримінують злочини проти тваринного світу, контрабанду, підробку документів та організовану злочинність. Поліціянти вважають, що учасниками глобальної злочинної організації були також працівники транспортної сфери та ветеринари.

Раніше українські правоохоронці склали протокол на організаторів виставки "Підводний світ" у Тернополі, під час якої екзотичних тварин показували у тісних клітках і дозволяли фотографувати їх зі спалахом.