За місяць у Чорному морі внаслідок воєнних дій загинули десятки китоподібних

Упродовж березня 2024 року в Чорному морі поблизу тимчасово окупованого Криму, Новоросійська та узбережжя Краснодарського краю внаслідок воєнних дій загинули десятки дельфінів.

Про це повідомив керівник науково-дослідного відділу національного природного парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв.

"У воєнному березні 2024 року вже загинуло декілька десятків дельфінів у бухтах Севастополя і інших берегів окупованого Криму. Виявлено також контужених тварин з симптомами ураження сонарами (засобами звукового виявлення підводних об'єктів за допомогою акустичного випромінювання – ред.). Причому, серед загиблих багато дельфінів виду білобочка.

До наших одеських берегів і берегів Болгарії течія також прибила азовок, загиблих від війни в окупованих орками водах Чорного моря", – зазначив Русєв.

За місяць у Чорному морі внаслідок воєнних дій загинули десятків китоподібних Іван Русєв

Він наголошує, що тварини гинуть через активність російських субмарин і надводних човнів біля Криму та Новоросійська.

За словами Івана Русєва, море "викидає" тільки 5% тіл, тож кількість загиблих тварин може сягати кількох тисяч.

Він нагадує, що масово гинути дельфіни почали у березні 2022 року.

"Тоді почалася жахлива масова загибель китоподібних – їх викидало сотнями на різні чорноморські береги. Про це ми багато разів писали і давали оцінку кількості загиблих дельфінів від війни – загалом 50 тисяч тварин", – розповів дослідник.

Раніше ми розповідали, що на відновлення української природи після бойових дій знадобляться десятки років.