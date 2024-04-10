У березні росіяни вбили й поранили понад 600 цивільних: на 20% більше, ніж у лютому
Протягом березня 2024 року через російські атаки на Україну постраждало на 20% більше цивільних, ніж у лютому.
57 з них – діти, повідомила моніторингова місія ООН з прав людини в Україні.
Згідно зі звітом, у березні в Україні загинули 126 цивільних, серед яких 11 дітей. Також зафіксували 478 поранених, 46 з них – діти.
Всього у березні загинули й постраждали 604 цивільних, що на 20% більше, ніж у лютому (503 людини).
"Зростання кількості жертв серед цивільного населення в березні переважно відбулося через атаки російських збройних сил із застосуванням ракет і боєприпасів по всій території України, а також збільшення кількості повітряних бомбардувань поблизу лінії зіткнення", – зазначили в ООН.
Кількість загиблих і поранених дітей збільшилася вдвічі, у порівнянні з лютим. Як повідомляється у звіті, це стало наслідком збільшення використання керованих і некерованих авіабомб.
Від мін та вибухонебезпечних предметів загинули й отримали поранення щонайменше 28 цивільних, серед яких – 7 працівників сільського господарства.
Березневі атаки зруйнували або пошкодили щонайменше 20 енергетичних об'єктів по всій країні, тимчасово порушивши доступ до електроенергії для мільйонів людей у містах та селах.
Більшість жертв серед цивільного населення (93,5%), пошкоджень закладів освіти та охорони здоров'я (98%), а також об'єктів критичної інфраструктури (95%), припадає на підконтрольну Україні територію.
Нагадаємо, за 10 років ООН зафіксувала 104 випадки викрадень проукраїнських людей у Криму.