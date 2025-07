Альфа-самці – це міф? Вчені кажуть, що у більшості приматів не домінує жодна стать

Вчені кидають виклик уявленням про ієрархію у приматів. Науковці з’ясували, що альфа-самці є відносно рідкісним явищем, тому в більшості популяцій не домінує жодна стать.

Такі висновки наведені у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, пише The Washington Post.

Вчені проаналізували дані 253 досліджень про "суперечливі взаємодії" між самцями й самками приматів 121 виду. Йдеться, зокрема, про акти фізичної агресії та ритуальні сигнали, що вказують на підкорення.

Дослідники фіксували, яка стать у цих випадках домінувала, а потім порівнювали отримані результати між різними видами приматів.

З’ясувалося, що у 70% популяцій жодна зі статей не була явно домінантною – тобто "вигравала" щонайменше 9 "змагань" з 10.

Водночас у 17% популяцій головними були самці, а в 13% – самки.

Так влада самців було більш типовою для вузьконосих (африканських та азійських мавп), самок – для мокроносих (лемурів і лорі). Тим часом у широконосих (мавп Південної та Центральної Америки) жодна стать не домінувала беззаперечно.

Самки найчастіше мають перевагу, коли в них великий вибір партнера для спарювання. Йдеться про види, в яких самки моногамні або мають подібний розмір до самців.

Також самки домінують серед приматів, які в основному харчуються на деревах. Вчені пояснюють це тим, що у такій ситуації легше втекти від самця.

"Домінування самців не є базовим, як довго вважалося в приматології", – зазначила співавторка дослідження Еліз Хушар.

За її словами, отримані результати ставлять під сумнів думку, що нерівність між чоловіками та жінками може бути пов'язана зі спадщиною приматів.

Нагадаємо, вчені дослідили, як примати "зчитують" мову тіла одне одного до взаємодії.