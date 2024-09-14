У Болгарії виявили стародавні вівтарі. Ймовірно, там був храм на честь бога Діоніса

У стародавньому фракійському місті Перперикон, яке розташоване на території сучасної Болгарії, вчені виявили два великих вівтарі. Один, як вважають вчені, використовували для священного виноробства, а інший – для жертвоприношень тварин.

Ці археологічні знахідки підтверджують той факт, що колись тут був великий храм Діоніса, пише Arkeonews.

Перперикон – найбільше мегалітичне поселення на Балканах, яке має давню історію. Тут проживали різні цивілізації, як-от фракійці, римляни, візантійці та інші.

У цьому місці археологи виявили численні висічені в скелях вівтарі та святилища, які могли використовувати для релігійних ритуалів на честь бога Діоніса.

"Найдавніші жертвоприношення здійснювали 3000-3200 років тому, наприкінці бронзового та на початку залізного віку. Оскільки вівтар відносять до римської епохи, ми використовуємо дані того часу і виконуємо порівняльну реконструкцію", – пояснив болгарський археолог та керівник археологічних розкопок Ніколай Овчаров.

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Овчаров зазначив, що, ймовірно, це був вівтар для підземних богів, куди люди повинні були одягатися в чорне, а тварини (переважно невеликі, як-от кози та вівці), яких приносили в жертву, мати чорне хутро. Обов'язковою умовою було те, щоб тварини були здорові, а також щоб їх не тягнули силоміць і вони йшли добровільно.

Археологи припускають, що вівтар був виготовлений ще наприкінці бронзового або на початку залізного віку і був занедбаний в епоху середньовіччя. Він пов'язаний з храмами III-IV століття.

Овчаров наголосив, що вівтарі – це лише початок, і слід очікувати нових знахідок. Розкопки на Перпериконі триватимуть до початку листопада.