На Київщині чоловік викликав поліцейських, бо хотів з ними випити чаю

У Борисполі чоловік здійснив хибний виклик до поліції, бо йому було сумно і він хотів випити з ними чаю

У Борисполі, що на Київщині, 41-річний чоловік зателефонував на лінію "102", бо "дуже хотів випити чаю з поліцейськими".

Про це повідомила патрульна поліція міста.

Там розповіли, що надійшов виклик від чоловіка. Той повідомив про спробу самогубства. Патрульний екіпаж виїхав за вказаною адресою.

Прибувши до місця призначення, поліцейські виявили, що дзвінок був хибним. Заявник подзвонив на лінію, бо йому було сумно і він хотів випити чаю з поліцейськими.

У поліції закликали бути відповідальними та викликати спеціальні служби лише за потреби.

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"Ми перевіряємо кожен виклик, який надходить на лінію "102", тож через хибні дзвінки патрульні можуть не встигнути прийти на допомогу тим, хто дійсно цього потребує", – наголосили правоохоронці.

За це передбачена адміністративна відповідальність – накладення штрафу від 850 до 3400 гривень.

Раніше ми розповідали, що київські патрульні врятували жінку, яка була за крок до самогубства.