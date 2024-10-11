У США патрульні врятували від урагану прив'язаного собаку. Як чотирилапий почувається зараз

Бультер'єр був прив'язаний до паркану, але патрульні встигли його врятувати

В американському штаті Флорида врятували собаку, який був прив'язаний до паркану вздовж траси 75, коли наближався потужний ураган Мілтон.

Покинутого й наляканого бультер'єра помітили патрульні, які забрали його з собою та навіть показали ветеринару, пишуть Florida Highway Patrol та CNN.

Коли медики переконалися, що чотирилапий не потребує лікування, місцева влада зв’язалася з товариством округу Леон, яке опікується безпритульними тваринами.

Зоозахисники назвали пса Трупером (Trooper), що в перекладі означає солдат, боєць або патрульний. Таке ім'я не лише вшановує рятівників собаки, а й підкреслює витривалість та силу самого чотирилапого.

Це Трупер у машині патрульних Florida Highway Patrol

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"Залишити собаку таким чином було абсолютно неприйнятно. Це було жорстоко і бездумно не тільки щодо нього, але і щодо людей на напруженому маршруті евакуації, які намагалися врятуватися від шторму.

Без дорожньо-патрульної служби штату Флорида цей собака б не вижив. Ми дякуємо патрульним за те, що вони так терпляче і доброзичливо поставилися до нього", – йдеться у дописі Leon County Humane Society.

А це Трупер у своєму тимчасовому прихистку Leon County Humane Society

Зоозахисники вже показали підписникам фото щасливого собаки, який лежить на м’якій ковдрі, але попередили, що наразі не шукають йому нових господарів.

"Ми хотіли повідомити всім, що Трупер живий і здоровий. Ми знаємо, що багато людей будуть зацікавлені в його адопції, тому що він дивовижний пес, але зараз ми не приймаємо жодних заявок. Він пережив неймовірний стрес і досі не може прийти до тями", – додали в організації.

Нині чотирилапий почувається добре Leon County Humane Society

Після пережитого стресу собаці може знадобитися кілька тижнів чи навіть місяців, щоб знову відчути комфорт і спокій.

Зоозахисники пообіцяли жителям Флориди, що повідомлять, коли він буде готовий до пошуку нового дому.

Нагадаємо, нищівний ураган "Мілтон", що вирує у США, досяг узбережжя Флориди та спричинив торнадо. Загинуло щонайменше 10 людей, а мільйони – залишилися без електрики.

Потужна стихія також завадила астронавтам NASA повернутися на Землю: вони зафільмували ураган з космосу.