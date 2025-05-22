На Київщині чоловік вчинив сексуальне насилля щодо 6-річної доньки товариша: його затримали
У Бородянці на Київщині 27-річний чоловік вчинив сексуальне насильство щодо шестирічної доньки свого товариша. Зловмиснику повідомили про підозру.
Про це розповіли в Головному управлінні національної поліції Київщини та обласній прокуратурі.
За даними правоохоронців, у травні 2025 року чоловік разом зі своїм товаришем розпивав спиртні напої у квартирі останнього.
Пізніше 27-річний чоловік залишився там на ночівлю і в стані алкогольного сп’яніння вчинив сексуальне насильство щодо доньки господаря помешкання.
До поліції звернувся батько дівчинки.
Правоохоронці повідомили кривднику дитини про підозру за частиною 4 статті 153 Кримінального кодексу – сексуальне насильство щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до десяти років.
Нагадаємо, на Київщині до ув’язнення засудили 41-річного чоловіка, який зґвалтував свою малолітню доньку.