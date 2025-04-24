На Прикарпатті затримали батька-вихователя будинку сімейного типу: його підозрюють у зґвалтуваннях
На Івано-Франківщині затримали 48-річного батька-вихователя дитячого будинку сімейного типу з Херсонщини.
Чоловіка підозрюють у систематичному сексуальному насильстві щодо вихованок. Найменшій із постраждалих було 10 років.
Про це повідомили в Головному управлінні національної поліції Херсонщини та обласній прокуратурі.
За даними правоохоронців, у 2008 році мешканець Херсонської області організував дитячий будинок сімейного типу. Тоді в нього була дружина та двоє рідних синів.
Упродовж декількох років після цього батько-вихователь вчиняв статеві злочини щодо неповнолітніх вихованок, кажуть у поліції. Чоловік кривдив дівчат на території будинку, де ті разом проживали, та в безлюдних місцях, куди він їх відвозив.
Під час розслідування встановили трьох потерпілих, однак правоохоронці не виключають, що їхня кількість може бути більшою. Найменшій вихованці закладу на момент злочинів було 10 років.
Через пережите в однієї з постраждалих розвинулися важкі психічні розлади.
Після початку повномасштабного вторгнення чоловік із родиною та вихованцями переїхав на Прикарпаття, де його затримали працівники поліції.
Кривднику дітей повідомили про підозру за:
- зґвалтування – частина 4 статті 152 Кримінального кодексу;
- сексуальне насильство – частина 3 статті 153;
- розбещення неповнолітніх – частина 2 статті 156.
Фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує 15 років позбавлення волі.
Через тяжкість злочинів, в яких підозрюють чоловіка, з будинку сімейного типу негайно вилучили всіх вихованців. Наразі п'ятеро хлопчиків і ще стільки ж дівчат перебувають під наглядом фахівців. Діти мають пройти психологічну реабілітацію та взяти участь у необхідних слідчих діях.
Раніше на Сумщині засудили 59-річного чоловіка, який розбещував неповнолітніх дівчат і виготовляв відео з ними порнографічного характеру.