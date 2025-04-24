На Прикарпатті затримали батька-вихователя будинку сімейного типу: його підозрюють у зґвалтуваннях

На Івано-Франківщині затримали 48-річного батька-вихователя дитячого будинку сімейного типу з Херсонщини.

Чоловіка підозрюють у систематичному сексуальному насильстві щодо вихованок. Найменшій із постраждалих було 10 років.

Про це повідомили в Головному управлінні національної поліції Херсонщини та обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, у 2008 році мешканець Херсонської області організував дитячий будинок сімейного типу. Тоді в нього була дружина та двоє рідних синів.

Упродовж декількох років після цього батько-вихователь вчиняв статеві злочини щодо неповнолітніх вихованок, кажуть у поліції. Чоловік кривдив дівчат на території будинку, де ті разом проживали, та в безлюдних місцях, куди він їх відвозив.

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Під час розслідування встановили трьох потерпілих, однак правоохоронці не виключають, що їхня кількість може бути більшою. Найменшій вихованці закладу на момент злочинів було 10 років.

Через пережите в однієї з постраждалих розвинулися важкі психічні розлади.

Після початку повномасштабного вторгнення чоловік із родиною та вихованцями переїхав на Прикарпаття, де його затримали працівники поліції.

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Кривднику дітей повідомили про підозру за:

зґвалтування – частина 4 статті 152 Кримінального кодексу;

сексуальне насильство – частина 3 статті 153;

розбещення неповнолітніх – частина 2 статті 156.

Фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує 15 років позбавлення волі.

Через тяжкість злочинів, в яких підозрюють чоловіка, з будинку сімейного типу негайно вилучили всіх вихованців. Наразі п'ятеро хлопчиків і ще стільки ж дівчат перебувають під наглядом фахівців. Діти мають пройти психологічну реабілітацію та взяти участь у необхідних слідчих діях.

Раніше на Сумщині засудили 59-річного чоловіка, який розбещував неповнолітніх дівчат і виготовляв відео з ними порнографічного характеру.