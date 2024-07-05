У Британії заарештували чоловіка, який вкрав з парку статую мавпи: її шукали на гелікоптерах
У Британії поліціянти заарештували чоловіка, який викрав знамениту статую горили Гаррі з селища для літніх людей "Лейт Парк".
Крадієм виявився 33-річний Гайдельберг Хайтс, повідомляє The Guardian.
Садова статуя зникла з селища на острові Святої Гелени 6 червня. Її тижнями шукали на гелікоптерах, адже горила Гаррі стала символом Лейт Парку та улюбленцем мешканців.
3 липня статую помітили на подвір'ї будинку приблизно за 20 хвилин їзди від місця зникнення. А крадій сам здався поліції після того, як про повернення Гаррі додому стало відомо в новинах.
У будинку Гайдельберга знайшли десятки крадених водійських посвідчень та рецептурних ліків. Йому висунули звинувачення у крадіжці, зберіганні краденого та кермуванні автомобілем без прав.
"Поліція Грінсборо поверне улюблену горилу до її природного середовища", – написали поліціянти.
Мешканці селища з нетерпінням чекають на повернення Гаррі. Представник компанії-власника селища Тім Нельсон розповів, що одна жінка разом з онуком навіть пече печиво для Гаррі.
Нагадаємо, на Волині 34-річний чоловік вкрав з ферми коня та проїхав на ньому верхи до сусіднього села. А в Єрусалимі заарештували туриста, який розбив античні статуї, бо вони "суперечать Торі".