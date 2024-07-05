У Британії заарештували чоловіка, який вкрав з парку статую мавпи: її шукали на гелікоптерах

1,5 метрова статуя горили була улюбленою прикрасою селища для літніх людей

У Британії поліціянти заарештували чоловіка, який викрав знамениту статую горили Гаррі з селища для літніх людей "Лейт Парк".

Крадієм виявився 33-річний Гайдельберг Хайтс, повідомляє The Guardian.

Садова статуя зникла з селища на острові Святої Гелени 6 червня. Її тижнями шукали на гелікоптерах, адже горила Гаррі стала символом Лейт Парку та улюбленцем мешканців.

3 липня статую помітили на подвір'ї будинку приблизно за 20 хвилин їзди від місця зникнення. А крадій сам здався поліції після того, як про повернення Гаррі додому стало відомо в новинах.

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У будинку Гайдельберга знайшли десятки крадених водійських посвідчень та рецептурних ліків. Йому висунули звинувачення у крадіжці, зберіганні краденого та кермуванні автомобілем без прав.

"Поліція Грінсборо поверне улюблену горилу до її природного середовища", – написали поліціянти.

Victoria Police

Мешканці селища з нетерпінням чекають на повернення Гаррі. Представник компанії-власника селища Тім Нельсон розповів, що одна жінка разом з онуком навіть пече печиво для Гаррі.

Нагадаємо, на Волині 34-річний чоловік вкрав з ферми коня та проїхав на ньому верхи до сусіднього села. А в Єрусалимі заарештували туриста, який розбив античні статуї, бо вони "суперечать Торі".



