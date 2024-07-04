В Австралії поліція знайшла останки 12-річної дівчинки, яку під час купання у водоймі викрав крокодил

На півночі Австралії знайшли останки дівчинки, на яку напав крокодил

На півночі Австралії поліціянти виявили останки 12-річної дівчинки, яку під час купання в струмку схопив крокодил.

Тіло дитини знайшли через два дні після її зникнення, повідомляє Associated Press.

Останки дівчинки відправили на дослідження.

За словами старшої сержантки поліції Еріки Гібсон, правоохоронці намагаються впіймати крокодила-вбивцю. Припускають, що він може залишатися у сусідніх водоймах.

З тих пір, як у 1970-х роках крокодили в Австралії стали охоронюваним видом, їхня популяція на півночі країни швидко зросла. Зараз на півночі мешкає загалом понад 100 тисяч крокодилів.

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Вони можуть жити до 70 років і виростати до шести метрів у довжину.

І хоча смертельні напади відносно рідкісні, але нещодавно ми розповідали, як на півночі Австралії крокодил "тероризував" місцевих мешканців – він їх переслідував і навіть вбив кількох собак.

Представники тамтешньої влади застрелили хижака та приготували з нього суп, барбекю та шматочки м’яса в банановому листі.