У Британії чоловік на очах у немовляти зарізав дружину: вона тікала від домашнього насилля

Британський суд призначив довічне увʼязнення 27-річному бангладешцю Хабібурі Масуму, який зарізав свою дружину Кулсуму посеред білого дня на очах у немовляти.

У момент нападу жінка везла у візочку їхнього 7-місячного сина. Дитина не постраждала – її передали під опіку соціальних служб, повідомляє BBC.

Кулсума Актер проживала окремо від чоловіка з січня 2024 року – вона втекла з дому після того, як Масум погрожував її зарізати.

Жінка переховувалась у шелтері в Бредфорді, але Масум переслідував і вистежував її.

Чоловік погрожував убити її родичів, якщо вона не повернеться, а також намагався виманити з шелтера, надсилаючи фальшиві повідомлення від імені місцевого лікаря.

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6 квітня 2024 року Кулсума вийшла з притулку на зустріч із подругою, думаючи, що Масум перебуває в Іспанії.

Втім, кривдник вистежив її через геолокаційний застосунок на телефоні, напав на неї в центрі міста і завдав щонайменше 25 ножових поранень.

Після цього зловмисник, усміхаючись, сів на автобус і спокійно поїхав. Його затримали через три дні на парковці лікарні.

Хабібур Масум завдав дружині щонайменше 25 ударів ножем, бо вона намагалася піти від нього через домашнє насильство Поліція Нью-Йоркшира

Суд визнав Масума винним у вбивстві, переслідуванні, погрозах вбивством і незаконному зберіганні зброї.

Сам чоловік визнав провину у ненавмисному вбивстві, але присяжні засудили його саме за умисне.

Суддя назвав напад Масума "жорстоким і безжальним", адже Масум навмисно цілився у шию, наступив жінці на горло, а потім вбив на очах у немовляти й перехожих.

"Він забрав Кулсуму не тільки в нас, а й у її маленького сина. Він ніколи не дізнається, якою була його мама. Ми зробимо все, щоб вона жила у спогадах, які ми з ним розділимо", – сказала родина загиблої.

Хабібур Масум прибув до Британії з Бангладешу за студентською візою, яка вже закінчилась. Міністерство внутрішніх справ планує депортувати його за 36 місяців до завершення мінімального строку покарання.