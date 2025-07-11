Ціанід, коханка і змова у в’язниці: історія стоматолога зі США, якого звинувачують у вбивстві дружини

У березні 2023 року у реанімації померла американка Анджела Крейг, яка незадовго до своєї смерті скаржилася на сильні головні болі та запаморочення. Та медики не змогли знайти причини такого її стану.

Тепер правоохоронці підозрюють, що жінку отруїв її чоловік Джеймс – стоматолог за професією. Йому загрожує довічне ув’язнення, повідомляє CNN.

Анджела Крейг – 43-річна матір шістьох дітей, яка мешкала у Денвері, штат Колорадо. Перед смертю її мучили сильні головні болі та запаморочення. За 10 днів жінка тричі зверталася до лікарні, проте медики не могли знайти першопричину.

Анджела розповідала своєму чоловіку Джеймсу Крейгу, що почувається, "ніби під дією наркотиків".

Під час третього візиту до лікарні у неї почалися судоми. Жінку поклали у реанімаційне відділення у стані несвідомості. Вже за три дні, 18 березня 2023 року, мозок Анджели визнали мертвим.

РЕКЛАМА:

Згідно з висновком коронера, причиною смерті жінки було гостре отруєння ціанідом і тетрагідрозоліном, а також підгостре (повторне) ускладнене отруєння миш'яком.

Першим, хто почав підозрювати, що жінку отруїли, став колега Джеймса Райан Редферн. Він повідомив, що менеджер бачив, як за кілька днів до смерті Анджели її чоловіку доставили пакунок з ціанистим калієм.

Редферн розповів про це медсестрі та сказав їй, що у стоматологічному кабінеті немає медичних причин для використання цієї речовини. Згодом жінка зв'язалася з правоохоронними органами.

Того ж вечора Крейг зателефонував своєму колезі й запитав, чи той розмовляв з медичним персоналом. Редферн відповів ствердно і розказав, що знає про пакунок.

Врешті Крейг зізнався, що дійсно замовив ціанистий калій, але нібито на прохання дружини. Це було перше з кількох безпідставних тверджень, що жінка страждала від суїцидальних думок.

Листування між Крейгом і Анджелою свідчить про те, що вона підозрювала, що їй давали наркотики.

"Це більше схоже на те, що я відчуваю, коли приймаю сильні ліки, і все налаштовується і рухається повільно", – написала Анджела під час своєї першої госпіталізації.

"З огляду на нашу історію, я знаю, що це, мабуть, спровокувало. Просто для довідки: я тебе не накачав наркотиками", – відповів чоловік.

Одна з сестер Анджели розповіла слідчим, що Крейг кілька років тому давав своїй дружині наркотичні речовини, щоб вона не змогла зупинити його вчинити самогубство.

Працівник стоматології розповів слідчим, що Анджела прямо звинуватила чоловіка в отруєнні, коли її виписали з лікарні після другої госпіталізації.

В історії облікового запису Крейга слідчі виявили численні пошукові запити, пов'язані з отрутами, зокрема "скільки грамів чистого миш'яку вб'є людину" та "чи можна виявити миш'як під час аутопсії?" (посмертного дослідження тіла). Також на YouTube він шукав, "як зробити отруту" і "5 найкращих невиявних отрут, які не залишають слідів злочину".

Слідчі встановили, що цей акаунт Крейг використовував для онлайн-замовлення отрут, знайдених під час обшуку, зокрема миш'яку та ціанистого калію.

У квитанціях вказано, що чоловік придбав миш'як 27 лютого, а доставили його 4 березня – за два дні до першої госпіталізації Анджели.

Ціанистий калій Крейг замовив 8 березня, а отримав 13 березня.

Слідчі також знайшли відверте листування між Крейгом і жінкою на ім'я Карін Кейн, яка приїжджала до нього з Техасу, поки Анджела лежала у лікарні.

В інтерв'ю ABC News у 2023 році Кейн розповіла, що познайомилася з Крейгом на стоматологічній конференції. Він розповів їй, що перебуває у процесі розлучення.

Також Кейн заперечила твердження слідчих, що була частиною мотиву Крейга для вбивства дружина. На той час вони були разом лише три тижні.

З моменту арешту Крейг змінив низку адвокатів, що іноді призводило до затримок у суді.

Спочатку він найняв команду з трьох фахівців, а у травні 2024 року замінив їх на адвоката з Гарві Стейнберга. Проте вже у день, коли мав розпочатися відбір присяжних для перенесеного судового процесу, той відмовився від справи посилаючись на правила професійної етики.

У них йдеться про те, що адвокат може відхилити прохання про захист, якщо вважає прохання клієнта злочинними та огидними.

Наступних двох захисників Крейгу призначив суд. Але у червні одного з них спочатку притягнули до відповідальності за порушенням законодавства про зброю, а потім заарештували за підпал у своєму будинку. Його відсторонили від справи.

Наразі адвокатками Крейга є Ліза Мозес та Ешлі Вітхем.

Через день після того, як Стейнберг відмовився від справи, прокурори додали до звинувачень чоловіка підбурювання до вбивства та неправдивих свідчень.

Вони стверджують, що Крейг планував вбити чотирьох людей з-за ґрат, поки чекав на суд. Він нібито намагався переконати свого співкамерника Натаніеля Гарріса вбити детективку Боббі Олсон, яка займається справою його дружини, а також невідомого офіцера та двох інших ув'язнених.

Прокурори стверджують, що Крейг також писав листи колишній дружині Гарріса, Касіані Константінідіс, щоб переконати її "сфабрикувати докази".

Суд над Джеймсом Крейгом розпочався 10 липня. Чоловік не визнає жодного обвинувачення. Тим часом йому загрожує довічне ув’язнення без права на умовно-дострокове звільнення.

Нагадаємо, в Австралії завершився найрезонансніший суд про отруєння грибами. 50-річну Ерін Паттерсон визнали винною у трьох випадках умисного вбивства та одному замаху на вбивство.

Її звинувачували в отруєнні стравою з блідими поганками чотирьох родичів колишнього чоловіка, троє з яких померли.