У Британії звільнили чоловіка, який 38 років відсидів за вбивство і зґвалтування, хоч їх не скоював

У Великій Британії з тюрми звільнили 68-річного Пітера Саллівана, який відсидів майже 38 років за вбивство, якого не скоював.

Апеляційний суд визнав Пітера невинним після нової ДНК-експертизи, що виявила біоматеріал іншого чоловіка на тілі жертви, пишуть BBC і The Guardian.

Саллівана засудили за вбивство 21-річної барменки Даян Сіндал у 1986 році. Жінку жорстоко зґвалтували й убили в місті Біркенгед, коли вона поверталася додому після роботи.

Усі ці роки доказами проти Саллівана були припущення, але зразки ДНК, збережені з місця злочину, нарешті допомогли відновити справедливість.

У 2023 році Комісія з перегляду кримінальних проваджень направила справу Саллівана назад до суду.

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За результатами ДНК-тестів, у зразках сперми знайшли генетичний профіль невідомого чоловіка, що підтверджує: Салліван не міг бути винним.

Технологія, яка дозволила фахівцям провести цей аналіз, зʼявилася лише нещодавно.

68-річний Салліван брав участь у новому засіданні суду по відеозв’язку із тюрми Вейкфілда. Почувши, що його звільнять, чоловік розплакався і прикрив обличчя рукою.

У заяві, яку зачитав адвокат, Салліван написав: "Я не озлоблений. Я не тримаю зла. Те, що зі мною сталося, було дуже несправедливим. Але це не змінює того факту, що було скоєно жахливий злочин. Істина звільняє".

Його сестра, Кім Сміт, після суду сказала, що "ніхто не виграв у цій історії".

"Сім’я Даян втратила доньку – її вже не повернути. Ми повернули Пітера, але тепер маємо вчитися жити знову. Дуже шкода, що все це взагалі сталося", – прокоментувала жінка.

Що сталося з Даян Сіндал?

У 1986 році Даян Сіндал, яка скоро мала вийти заміж за свого бойфренда, поверталася додому після вечірньої зміни у пабі, але застрягла в дорозі – у машині закінчилося пальне.

Вирішивши йти пішки до заправки, вона потрапила в пастку невідомого вбивці. Її тіло з ознаками жорстокого побиття й сексуального насильства знайшли у захаращеному провулку. Слідство назвало це "одним з найстрашніших нападів" у регіоні.

У 1980-х ДНК-експертизи майже не застосовувалися. Одним із ключових доказів у справі Саллівана свого часу були сліди укусу на тілі жертви. Один із експертів не побачив збігу з його зубами, а інший – навпаки визнав збіг. Пізніше перший експерт змінив думку і сказав, що таки бачить схожість.

Надійність доказів на основі "збігу слідів зубів" у судовій практиці з того часу неодноразово піддавали сумніву.

Окрім того, нове розслідування виявило порушення в роботі поліції: під час допитів Саллівана, який мав обмежені інтелектуальні здібності, поруч не було адвоката.

Комісія з перегляду кримінальних справ (CCRC) визнала, що це мало значення для результату процесу.

Тіло Даян Сіндал знайшли частково оголеним. У неї були переламані щелепи, череп і хрящі в горлі, вибиті зуби, а також укуси та сліди зґвалтування. Причиною смерті стала черепно-мозкова травма.

Біля місця злочину знайшли недогорілий одяг жертви та її ключі. У матеріалах слідства згадується, що Салліван напередодні позичив у сусіда ломик. Експерт припустив, що таким предметом могли бити жертву.

Спершу Салліван зізнався у злочині, однак згодом відмовився від цих свідчень і відтоді постійно наголошував на своїй невинуватості. У матеріалах справи йдеться, що у 1987 році йому відмовили у праві на апеляцію.

У 2008-му він уперше звернувся до CCRC з проханням перевірити зразки ДНК, однак тоді отримав відмову.

Лише у 2021 році повторна заявка до CCRC дала результат. Зразки з місця злочину було протестовано, і результати показали ДНК невідомого чоловіка.

Прокуратура погодилася з висновками експертизи. У березні 2024 року суд дозволив провести нове слухання.

"Я добре пам’ятаю цей момент. Цей дзвінок із CCRC став, мабуть, найважливішим у моїй кар’єрі", – пригадує адвокатка Саллівана Сара Маятт, яка представляє його інтереси понад 20 років.

За її словами, попри роки безнадії, Салліван завжди залишався позитивним: "Це був прорив, на який він чекав усе життя. Він був на сьомому небі. Немов гора з плечей зійшла".

Кейс Саллівана – це один із найдовших відомих випадків судової помилки в історії британського правосуддя.

Подібні хиби траплялися і в інших країнах. Наприклад, у 2023 році з американської тюрми звільнили чоловіка, який помилково відсидів 48 років.

Також у Бразилії з увʼязнення вийшов чоловік, якого помилково засудили за 62 злочини. Він провів за ґратами три роки.