У Британії планують запровадити хімічну кастрацію за сексуальні злочини

У Великій Британії хочуть запровадити хімічну кастрацію для придушення статевого потягу злочинців, які скоїли сексуальне насилля.

Це має знизити ризики повторних злочинів та зменшити навантаження на тюремну систему, повідомляє CNN.

Міністерка юстиції Британії Шабана Махмуд заявила, що хімічну кастрацію застосовуватимуть у 20 в'язницях двох регіонів. Наразі розглядають можливість зробити її обов'язковою.

"Звичайно, життєво важливо, щоб цей підхід застосовувався разом із психологічними процедурами, спрямованими на інші причини правопорушень, як-от прагнення до влади та контролю", – сказала Махмуд.

У незалежному огляді вироків, який представили у парламенті, підкреслювалося, що у деяких випадках хімічна кастрація не підходить. Зокрема, це стосується ґвалтівників, якими керує саме прагнення влади та контролю.

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Водночас міністерка зазначила, що за даними досліджень, хімічна кастрація може зменшити кількість повторних злочинів на 60%.

Наразі ця процедура застосовується в Німеччині та Данії на добровільній основі, а в Польщі є обов'язковою для деяких злочинців.

Хімічна кастрація є частиною заходів для розвантаження тюремної системи. Серед інших пропозицій – скасування вироків терміном менше ніж 12 місяців (за винятком особливих обставин, як-от домашнє насильство), депортація іноземців, засуджених менш як до трьох років ув'язнення, та збільшення інвестицій у службу пробації.

Нагадаємо, у 2019 році Верховна рада України підтримала законопроєкт, яким передбачалася примусова хімічна кастрація для педофілів. Однак президент Володимир Зеленський наклав на нього вето.