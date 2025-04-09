На кораблі до останнього горіло світло: 3D-скан розкрив нові деталі загибелі "Титаніка"

Науковці вперше проаналізували повний 3D-скан "Титаніка", і він відкрив нові дані про останні години лайнера, який затонув після зіткнення з айсбергом у 1912 році.

Точна цифрова копія корабля демонструє масштаб руйнувань – як корпус розірвало навпіл у процесі занурення на дно Атлантики, повідомляє BBC.

Скан дозволив по-новому поглянути на одну з котельних і підтвердити свідчення очевидців, що інженери до останнього намагалися втримати освітлення на кораблі.

Також завдяки новій комп’ютерній симуляції вчені припустили, що пробоїни розміром із аркуші А4 уздовж вузької ділянки корпусу й стали фатальними для корабля.

"Титанік – це останній живий свідок катастрофи. І в нього ще залишились історії, які він хоче розповісти", – каже дослідник "Титаніка" Паркс Стівенсон.

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Передня частина "Титаніка" досі стоїть вертикально на морському дні так, ніби лайнер продовжує свій рейс. Але за 600 метрів далі – кормова частина, спотворена й зім’ята, внаслідок удару об дно після розлому судна.

На сканах також видно, що деякі котли у котельні прогнулися всередину – це вказує, що вони ще працювали, коли корабель затоплювало.

На палубі корми виявили відкритий паровий клапан – ймовірно, саме завдяки йому пара продовжувала надходити до системи генерації електроенергії.

Це стало можливим завдяки команді інженерів під керівництвом Джозефа Белла, які до останнього підкидали вугілля у топки, аби забезпечити електрику й дати екіпажу змогу безпечно спустити рятувальні шлюпки.

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Усі вони загинули, але, як каже Стівенсон, їхні героїчні дії врятували чимало життів.

"Вони підтримували електрику й освітлення до самого кінця, щоб екіпаж мав хоч якесь світло під час евакуації, а не опинився в абсолютній темряві. Вони стримували хаос настільки довго, наскільки могли", – розповів він у коментарі BBC.

Новий комп’ютерний аналіз дозволив змоделювати, якими були пошкодження корпусу. Для цього дослідники використали креслення "Титаніка", дані про швидкість, напрям і позицію корабля у момент зіткнення з айсбергом.

Вчені застосували складні чисельні алгоритми, комп’ютерне моделювання й суперкомп’ютери, щоб відтворити, як затонув "Титанік".

Моделювання показало, що удар об айсберг був ковзаючим, а не прямим, і залишив багато пробоїн, розташованих у лінію вздовж вузької ділянки корпусу. За розміром ці пошкодження нагадують аркуші паперу формату А4.

Сканування відкрило нові подробиці про ту ніч 1912 року, однак повне вивчення кожної деталі 3D-моделі може тривати роками.

"Вона розповідає свої історії поволі. І щоразу залишає нам бажання дізнатися ще більше", – додає Паркс Стівенсон.

Нагадаємо, британський пасажирський лайнер "Титанік" затонув у ніч з 14 на 15 квітня 1912 року під час свого першого рейсу з англійського Саутгемптона до Нью-Йорка. Внаслідок катастрофи загинуло понад 1,5 тисячі людей.