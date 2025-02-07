Британці хочуть поселити людей в океані з 2027 року: як це можливо

Британські дослідники працюють над створенням першого океанічного поселення на глибині до 200 метрів в рамках проєкту під назвою Deep ("Глибоко").

Розробники підводних помешкань хочуть "встановити постійну присутність людини" під водою з 2027 року, повідомляє The Guardian.

Якщо дослідникам вдасться втілити свій задум, перші "поселенці" зможуть провести в океані 28 днів, а згодом цей час можуть продовжити до кількох місяців.

Творці Deep планують встановити під водою мобільні дослідницькі станції, обладнавши приміщення кількома спальнями, кухнею, санвузлом та загальною кімнатою.

Такі будинки могли б дати вченим більш тривалий доступ до недосліджених морських глибин. Також розраховують, що проєкт приверне увагу заможних туристів.

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"Проєкт має покращити розуміння океану та його критичної ролі для людства", – каже операційний директор Deep Майк Шеклфорд.

Хто і навіщо придумав Deep?

Проєкт Deep отримав фінансування від анонімного донора-мільярдера, чиє імʼя поки що не розголошують. Відомо лише, що виділена сума значно перевищує 120 мільйонів доларів.

"У 1950-60-х роках відбувалися космічні та океанічні перегони, і космос переміг. У космос важко потрапити, але коли ви там опиняєтесь, там відносно сприятливе середовище. З океаном все навпаки: дістатися дна досить легко, але коли ви туди потрапляєте, все навколо хоче вас вбити", – жартує Майк Шеклфорд.

На його думку, хтось має зробити перші кроки і створити технологію, яка дозволить людям вивчати океан у природних умовах.

"Мета – оселитися в океані назавжди. Мати постійні людські поселення в усіх океанах світу", – каже Шеклфорд.

Нагадаємо, людство й раніше намагалося створити підводні помешкання. "Піонером" у цій справі в 1960-х роках став дослідник Жак Кусто, який розробив Континентальний шельф I – сталевий циліндр, який встановили біля Марселя на глибині 10 метрів.

За підтримки французьких нафтохіміків Кусто продовжив розробку вдосконалених версій циліндра у різних місцях по всьому світу, та потім покинув цю справу заради карʼєри природозахисника.

Перший підводний апарат, придатний до життя людини, надихав інших людей на вивчення глибоководних просторів. Наприклад, двоє британських підлітків змогли тиждень прожити під водою у сталевому резервуарі, який вони власноруч збудували біля узбережжя Плімута.

У 1980-х американці збудували базу Aquarius Reef Base на глибині 19 метрів у Флориді. Вона вважається єдиним підводним людським житлом, що використовується донині, зокрема для підготовки астронавтів NASA до місій в екстремальних умовах.

Також нещодавно німецький інженер прожив 100 днів під водою в Карибському морі, встановивши світовий рекорд. Чоловік провів 4 місяці у підводній капсулі з інтернетом і телебаченням, що була занурена на 11 метрів вглиб.