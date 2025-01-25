Німець 4 місяці прожив під водою і встановив світовий рекорд: як йому це вдалося

Німецький аерокосмічний інженер прожив 120 днів у Карибському морі та встановив світовий рекорд із найдовшого перебування під водою без розгерметизації.

59-річний Рудігер Кох провів 4 місяці у підводній капсулі площею 30 квадратних метрів, що була занурена на 11 метрів вглиб, повідомляє The Guardian.

Чоловік побив попередній рекорд американця Джозефа Дітурі, який провів 100 днів у підводному будиночку в лагуні Флориди.

Кох відзначив своє досягнення шампанським і сигарою, а потім стрибнув у море, де його підібрав катер.

"Це була чудова пригода, і тепер, коли вона закінчилася, я майже шкодую про це. Мені дуже сподобалося жити під водою", – сказав чоловік.

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У підводній "оселі" чоловіка були всі необхідні побутові атрибути завдяки зʼєднанню з надводною капсулою Скріншот із відео AFP

До встановлення рекорду Рудігер у коментарі AFP пояснив, що хоче змінити уявлення людей про місця, де можна оселитися.

"Ми намагаємося довести, що моря насправді є життєздатним середовищем для людини", – заявив тоді чоловік.

Підводна капсула Рудігера Коха була розміщена приблизно за 15 хвилин їзди на човні від узбережжя північної Панами та була зʼєднана з іншою камерою над водою.

Звідти до тимчасового помешкання Коха вела труба з вузькими гвинтовими сходами, якими до чоловіка могли спускатися гості, зокрема лікарі та журналісти.

Сонячні панелі забезпечували Коха електрикою, а всередині капсули були майже всі необхідні побутові атрибути, окрім душової кабіни.

У кімнаті Коха було ліжко, туалет, телевізор, комп'ютер, інтернет і навіть велотренажер, а за дивовижною пригодою німця цілодобово спостерігали 4 відеокамери.

Цікаво, що на тумбочці біля ліжка Коха лежала його улюблена науково-фантастична книга – роман "Двадцять тисяч льє під водою" французького письменника Жуля Верна про пригоди на підводному човні "Наутилус" Капітана Немо.

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Нагадаємо, торік американець встановив світовий рекорд, пропливши на човні з велетенського гарбуза 73 кілометри.

Також австралійський серфінгіст встановив рекорд після 40 годин катання на хвилях, а українка пірнула на 76 метрів без ластів і стала рекордсменкою з фрідайвінгу.

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