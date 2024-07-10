Вірили у "зцілення": в Австралії релігійну групу судять за вбивство 8-річної дитини

8-річна дівчинка померла через відмову її батьків приймати необхідні для життя ліки

В Австралії члени місцевої релігійної групи "Святі" постануть перед судом за звинуваченнями в умисному та неумисному вбивстві 8-річної дівчинки в 2022 році. Тоді хвора на діабет дитина не отримувала життєво необхідних ліків протягом шести днів, адже її рідні вірили у "зцілення".

Перший випадок загрози життю Елізабет Струхс стався ще в 2019 році, повідомляють The Guardian та BBC.

Тоді дівчинка потрапила до лікарні з діабетичним кетоацидозом – гострим, небезпечним для життя ускладненням цукрового діабету.

Через відмову матері давати Елізабет інсулін "з релігійних міркувань", медики помилково вважали дівчинку, яка важила лише від 13 до 15 кілограмів, мертвою. На той час батько дитини Джейсон Струхс не поділяв релігійних вірувань дружини і звернувся по допомогу.

Через причетність матері до стану дитини в 2019 році Керрі Струхс притягли до відповідальності, жінка відбула покарання у формі ув’язання.

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Коли Керрі перебувала у в’язниці до групи "Святі", до якої належала і вона, приєднався її чоловік.

Після звільнення Керрі з місця позбавлення волі подружжя почало поступово зменшувати дозу інсуліну, яку приймала Елізабет, задля її "зцілення".

Після випадку в 2019 році за дитиною наглядав місцевий департамент безпеки дітей, але рідні надавали їм неправдиву інформацію про те, що дитина приймає всі необхідні медикаменти.

Слідство вважає, що до відмови від ліків були причетні інші послідовники руху та очільник "Святих" Брендон Стівенсон, які допомагали або переконували батьків Елізабет повністю відмовитися від ліків, створених людиною.

Лідер релігійної групи Брендон Стівенс, якого вважали "посланцем" і "проповідником", засуджував медицину і переконував батьків Елізабет у тому, що жоден лабораторний тест не здатен продемонструвати "зцілення".

При цьому він стверджував, що свідченням оздоровлення дитини нібито буде "повна відмова від ліків".

"Не забувайте, що б вони (ред. – лікарі) не говорили, не буде жодних доказів (ред. – зцілення), якщо вона не відмовиться від інсуліну.

Проводячи будь-які інші тести, вони (ред. – лікарі) продовжують обманювати", – йдеться в повідомленнях Стівенсона до матері дитини Керрі Струхс.

За шість днів до смерті батьки Елізабет припинили давати їй інсулін.

Після того в будинку Стівенсонів перебували всі обвинувачені, які, за словами прокурорки Керолайн Марко, на власні очі бачили критичний стан дівчинки.

Усі вони, зокрема й батьки дитини, "молилися за її зцілення". Однак жоден із присутніх не звернувся по кваліфіковану медичну допомогу.

"Через досвід діабетичного кетоацидозу двома роками раніше, коли Елізабет уперше діагностували діабет і вона мало не померла, її батьки добре знали про стан Елізабет та наслідки (ред. – відмови від ліків)", – розповіла в судовому засіданні прокурорка.

8-річна Елізабет Струхс померла в родинному помешканні 7 січня 2022 року після того, як пережила кілька днів страждань.

10 липня справу, в якій лідера "Святих" та Джейсона Струхса судять за вбивство, інших обвинувачених – неумисне вбивство Елізабет Струхс, почав розглядати Верховний суд Австралії.

Усі обвинувачені відмовилися від послуг адвоката та не визнали своєї провини.

Однією із 60 свідків у справі стане доросла донька Струхсів, яка раніше покинула релігійну групу через "відмову визнавати її сексуальність".

Очікується, що судову справу розглядатимуть близько 11 тижнів.

Раніше суд США засудив 28-річного Ентоні Мартінеса до довічного увʼязнення за вбивство свого 6-річного сина, який страждав від недоїдання. Таке ж покарання отримала мати померлої дитини.