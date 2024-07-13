Вчені знайшли засіб, який більш ефективний для схуднення, ніж популярний Ozempic

Науковці виявили, що препарат Mounjaro виробництва американської фармацевтичної компанії Eli Lilly краще сприяє схудненню, ніж популярний засіб Ozempic від Novo Nordisk.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі JAMA Internal Medicine, повідомляє Science Alert.

Автори роботи проаналізували вплив двох ін’єкційних препаратів під загальними назвами тирзапетид (Mounjaro) та семаглутид (Ozempic) класу GLP-1 на втрату ваги понад 18 тисяч учасників із США в період з травня 2022-го по вересень 2023 року.

Середній вік учасників досліджень становив 52 роки, більшість з них були жінками, а їхня середня вага сягала 110 кілограмів. Понад половина (52%) залучених американців мала діабет 2-го типу.

Більшість учасників, які приймали препарати Ozempic та Mounjaro, через рік від початку дослідження втратили не менш як 5% ваги. Однак ті, хто використовував препарат від Eli Lilly, мали більшу ймовірність скинути кілограми, а їхнє схуднення було більш суттєвим.

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Майже 82% групи Mounjaro втратили від 5% загальної ваги, у той час коли група Ozempic – 67%.

Також більше учасників, які використовувати Mounjaro, втратили понад 10% загальної маси тіла (62% проти 37% – для Ozempic).

Подібні результати на користь більшої ефективності Mounjaro спостерігали щодо втрати понад 15% ваги: в групі Mounjaro – 42%, а в Ozempic – лише 18%.

Загалом за рік спостережень особи, які приймали Mounjaro, в середньому схудли на 7% більше, ніж учасники, які використовували Ozempic.

Вища ефективність засобу від Eli Lilly підтвердила результати клінічних випробувань, які призвели до схвалення препарату для використання. Однак це було першим дослідженням, в якому науковці взялися порівнювати результативність препарату з більш популярним на ринку Ozempic.

За даними науковців, кращі показники зменшення ваги не вплинули на частоту побічних ефектів для групи Mounjaro, порівняно з Ozempic.

Дослідження показало, що розлад шлунка, запаморочення та помірно підвищений пульс – загальні побічні ефекти для класу GLP-1 – препаратів, які імітують природний гормон, аби змусити людей відчувати ситість.

У рідкісних випадках ці засоби для схуднення здатні призвести до кишкової непрохідності та панкреатиту. Водночас вони також можуть знизити ризик серцевих нападів, а також інсультів.

Крім того, науковці знаходять докази ефективності лікувальних засобів у запобіганню деяким видам раку, пов’язаних з ожирінням, як-от онкологія нирок, підшлункової залози, стравоходу, яєчників, печінки та товстої кишки.

Раніше вчені з Гарвардського університету виявили, що використання препаратів від ожиріння підвищує ризик розвитку ішемічної нейропатії зорового нерва – захворювання очей, яке здатне призвести до сліпоти.