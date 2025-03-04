У Британії жінку з аутизмом помилково тримали у психіатричній лікарні 45 років

У Великій Британії жінку з аутизмом помилково тримали в психіатричній лікарні впродовж 45 років. Звільнити її вдалося лише спільними зусиллями лікарів та соцпрацівників, які роками доводили, що жінка не є небезпечною для інших людей.

Про історію Касіби, якій зараз 50 років, повідомляє ВВС.

Жінку вивезли з Сьєрра-Леоне до Британії у п’ятирічному віці. Деякий час вона жила в дитячому будинку, але у віці семи років її перевели в лікарню. Вона не вміла говорити, а також у неї були труднощі з навчанням.

Медики називали Касібу небезпечною та "дикою" після інциденту, коли вона у віці 19 років подряпала обличчя іншій пацієнтці. З тих пір вона мешкала у психіатричній лікарні в ізоляції, практично не взаємодіючи з іншими людьми.

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Про ув'язнення Касіби у 2013 році дізналася лікарка Петсі Стейт. На той момент вона була психологинею-початківицею і проводила плановий огляд догляду за пацієнтами лікарні.

"Я ніколи не бачила, щоб хтось жив у такому становищі, як вона. Шокувало те, що все це було узаконено", – зазначила вона у коментарі журналістам.

Після кількох місяців роботи лікарка Стейт подала 50-сторінковий звіт до місцевого органу влади на півночі Лондона, у якому зазначила, що Касіба не має психічної хвороби, може мешкати з іншими людьми та не є небезпечною для них.

У 2016 році була створена команда спеціалістів із охорони здоров’я та соціальної допомоги, які назвали себе "комітетом втечі". Їхньою місією було звільнити Касібу. Цієї мети вдалося досягнути в 2022 році.

Тепер Касіба живе в громаді, їй допомагають соцпрацівники. Її менеджер із догляду сказав, що вона захоплюється модою, пишається своїм будинком і дуже любить спілкуватися з людьми.

"У неї неймовірне почуття гумору. Вона прекрасна людина", – зазначив соцпрацівник.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які ознаки аутизму у дитини.

Тетяна Бугаєнко, "УП. Життя"