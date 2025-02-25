У Британії судять чоловіків, які вкрали з виставки 98-кілограмовий золотий унітаз

В Оксфордському суді Великобританії розпочався судовий процес над трьома чоловіками, яких обвинувачують у крадіжці 18-каратного золотого унітазу вартістю близько 6 мільйонів доларів.

Зловмисники винесли унітаз із Бленхеймського палацу у вересні 2019 року, повідомляє Assosiated Press.

У справі фігурують троє підозрюваних. За версією слідства, один із обвинувачених, Майкл Джонс, за кілька тижнів до крадіжки двічі обстежував палац. Обидва рази Джонс фотографував вікно, а наступного разу сфотографував ванну, де був встановлений унітаз, а також замок у дверях.

"Немає жодних сумнівів, що він проводив розвідку, щоб скоїти крадіжку зі зломом, яка мала відбутися тієї ночі", – переконаний прокурор.

Згодом вночі група з п’яти чоловіків, які їхали на крадених авто, врізалась у ворота палацу. Вони під’їхали до парадних сходів і розбили вікно будівлі, яке раніше фотографував Джонс.

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Зловмисники виламали двері туалету та від’єднали унітаз від системи водопостачання. Через це підтопило значну частину палацу – об’єкту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Крадений унітаз слідчі так і не знайшли. За їхньою версією, зловмисники розпиляли експонат і продали по частинах. Слідство пред’явило обвинувачення трьом фігурантам справи: Майклу Джонсу та двом його спільникам, які допомагали продати унітаз. Наразі ніхто з них провини не визнає.

Золотий унітаз – це сатирична робота італійця Мауріціо Каттелана під назвою "Америка", яка висміює надмірне багатство. Експонат важив близько 98 кілограмів і був застрахований на 6 мільйонів доларів.

Раніше цю роботу експонували ​​в музеї Гуггенхайма в Нью-Йорку. У 2019 році його встановили у Бленхеймському палаці у рамках виставки Мауріціо Каттелана, однак, вже за декілька днів після відкриття експозиції його викрали.

Нагадаємо,раніше ми повідомляли, що у Нідерландах група зловмисників пограбувала музей Дренте в Ассені.

Злочинці підірвали вхідні двері до будівлі та викрали старовинні артефакти: три золоті браслети, датованими приблизно 50 роком до нашої ери, а також 2500-річний шолом.