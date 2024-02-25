У Британії виявили рідкісну глиняну голову бога Меркурія та невідоме римське поселення

У раніше невідомому римському поселенні, що розташовувалося поруч із жвавим портом, а зараз – за 16 кілометрів від моря, виявили рідкісну глиняну статуетку бога Меркурія – одну з менш ніж 10, знайдених у Британії.

Поселення, розташоване в сучасному селі Смолхайт (або Малий Хайт) в графстві Кент, нині оточене полями, але колись було важливою ланкою в імпортній та інфраструктурній мережі Римської імперії на півдні Англії та в Ла-Манші, пише Аrkeonews.



Смолхайт був одним із найвизначніших поселень середньовічної Англії. З 1947 року ним опікувався Національний трест.



Під час розкопок ділянки Національного тресту археологи натрапили на більш ранні свідчення римського поселення, яке могло проживати там між I і III століттями.



За словами археологині Наталі Коен, поселення було "невеликим за масштабом і досить скромним".

"Це було маленьке поселення біля порту. Тим не менш, воно було важливим в логістичному ланцюжку для експорту деревини та заліза з південно-східної Англії та імпорту матеріалів з континенту", – зазначила вона.

Інша важлива знахідка з цього району – плитка з печаткою римського флоту у Великій Британії – Classis Britannica.



Серед знахідок – глиняна голова фігурки бога Меркурія, зроблена з фаянсу – глиняної кераміки, схожої на порцеляну. Приклади статуеток з фаянсу надзвичайно рідкісні. Римські фігурки з цього матеріалу в основному використовувалися для приватних релігійних практик, їх розміщували в могилах дітей, зазначають археологи.



Голову Меркурія заввишки 5 сантиметрів виявили без тіла. За словами археологів, повна статуетка, ймовірно, зображувала б Меркурія, що стоїть, або в короткому плащі, або оголеним, тримаючи в руках посох з двома переплетеними зміями.



Меркурій вважався богом образотворчих мистецтв, а також комерції та фінансового успіху. А релігія була важливою частиною повсякденного життя в більшості римських провінціях. Статуям і переносним статуеткам богів, таким як та, що виявили у Смолхайті, поклонялися як римська еліта, так і звичайні громадяни.



"Цікаво, що статую Меркурія, схоже, навмисно зламали, що, ймовірно, вказує на ритуальне значення. Є докази того, що навмисне розбиття голів деяких фігурок було важливою ритуальною практикою, тоді як цілі статуетки зазвичай знаходили у могилах", – сказав Метью Фітток, експерт з керамічних статуеток.



Голову Меркурія разом з іншими знахідками з розкопок покажуть на виставці з 28 лютого у Смолхайті.

