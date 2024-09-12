У британської міністерки з питань злочинності викрали гаманець на поліцейській конференції

У британської міністерки з питань злочинності викрали гаманець під час виступу про "епідемію крадіжок"

Молодшу міністерку з питань злочинності, поліції та пожежної служби Великої Британії Діану Джонсон обікрали на конференції для поліціянтів.

Це сталось, коли вона говорила про проблеми щодо крадіжок, пише Financial Times.

Джонсон виступила з промовою на конференції Асоціації поліцейських суперінтендантів, у якій попередила про "епідемію антисоціальної поведінки, пограбувань та крадіжок у магазинах", яку лейбористський уряд "успадкував" від консерваторів.

У Міністерстві внутрішніх справ підтвердили, що під час конференції у Джонсон вкрали її речі. Але жодних загроз безпеці не виявили.

Поліція заарештувала 56-річного чоловіка, який йомвірно скоїв крадіжку з чотиризіркового готелю в регіоні Мідлендс, де відбувалася конференція.

ВІДЕО ДНЯ