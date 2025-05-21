Натрапили під час прогулянки горами: у Чехії туристи знайшли сховок періоду Другої світової

Фахівці не знаю, як сховок потрапив на територію Чехії і хто його там залишив

У Чехії туристи під час прогулянки популярним гірським маршрутом випадково натрапили на сховок часів Другої світової. Усередині виявили золоті прикраси, портсигари, гребінець та пів тисячі золотих монет.

Знайдені гроші незвичайні для цього регіону, тому дослідники не знають, як вони там опинилися, пише CNN.

Двоє туристів прогулювалися горами Крконоше на північному сході Чехії. Вони вирішили скоротити дорогу через ліс і натрапили на алюмінієву коробку, яка стирчала з кам’яної стіни.

Зазирнувши всередину, вони знайшли там золоті браслети, 17 портсигарів, пудреницю, гребінець та 598 монет. Туристи вирішили передати знахідку до Музею Східної Богемії.

Повна оцінка артефактів триває, однак уже відомо, що лише вартість золотих монет вагою 3,7 кілограма становить близько 360 тисяч доларів.

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Фахівці кажуть, що схованка не може бути старшою за 100 років, хоча одна з монет там датується 1921 роком.

Припускають, що скарб у горах могли залишити перед початком Другої світової, коли населення залишало цю прикордонну територію. Також сховок могли зробити в 1945 році, коли регіон покидали німці.

Фото: Музей Східної Богемії Фото: Музей Східної Богемії

Дослідники не знають, як монети опинилися посеред лісу, оскільки серед них не знайшли жодної місцевої. Половина грошей має балканське походження, інша частина – французьке попри те, що знахідку виявили на колишньому етнічному кордоні між чехами та німцями.

"Зазвичай знахідки в Чехії, датовані XX століттям, містять переважно німецькі та чехословацькі монети. Тут немає жодної такої [...]

Деякі монети мають контрамарки з колишньої Югославії. Їх викарбували десь у 1920-х або 1930-х роках. Я не знаю жодної іншої знахідки в Чехії, яка мала б такі монети", – сказав експерт із музею монет Войтех Бредле.

Експертка з історії Чехословаччини з Кардіффського університету (Велика Британія) Мері Гейманн зауважила, що найстаріша монета зі сховку датується 1921 роком. Тоді ж закінчилася радянсько-польська війна, а Чехословаччина зіткнулася з фінансовою кризою.

"Це був нестабільний період – спостерігався спад в економіці та повсюдне безробіття. Через це не дивно, що хтось вирішив закопати запас золота", – пояснила науковиця.

Вона припускає, що відсутність місцевих грошей можна пояснити тим, що сховок зробив колекціонер, працівник музею або хтось, хто вкрав незвичайну збірку монет.

"Це прикордонна територія, яка відділяє колишню Чехословаччину від Польщі. Перша світова війна не закінчилася за одну ніч, її наслідки ще були відчутними.

Досі тривала економічна криза, було багато злочинності", – додала Мері Гейманн.

Дослідники продовжують аналіз знахідки і намагаються відкрити портсигари, всередину яких досі не зазирали. Очікується, що пізніше артефакти розмістять в колекції монет музею.

Згідно з чеським законодавством, археологічні знахідки вважають власністю місцевої регіональної адміністрації.

"У цьому випадку зробили правильно, щоб передали скарб у музей. Той, хто його знайшов, має право на фінансову винагороду, яка залежить від вартості металу або історичної оцінки", – пояснив керівник археологічного відділу музею Мирослав Новак.

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