У Києві чистильник акваріумів розбещував 13-річну дочку роботодавця: йому загрожує довічне

У Києві 40-річний чистильник акваріумів вчиняв сексуальне насильство над 13-річною дівчинкою

40-річному чистильнику акваріумів, який розбещував 13-річну дочку свого роботодавця та зберігав дитяче порно, загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного.

Йому висунули підозру за ще однією статтею – сексуальне насильство, повідомили у Київській міській прокуратурі.

Чистильника акваріума найняв батько постраждалої. До квартири родини він приходив раз на два тижні.

Як повідомила у коментарі для "УП. Життя" речниця пресслужби Київської міської прокуратури Ірина Винокурова, чоловік працював у них протягом 8 років. Завоювавши довіру за цей час, чоловік почав "проявляти інтерес" до 13-річної доньки роботодавця.

Знаючи про вік дівчинки, він обмінявся з нею номерами телефонів. Через месенджер обвинувачений вів непристойні розмови із дівчинкою та надсилав порнографічний контент, зокрема дитяче порно.

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Також чоловік, коли ніхто не бачив, записав відео, на якому він на ліжку дівчинки вчиняв дії сексуального характеру, після чого надіслав його дитині.

Підозрюваний у сексуальному насильстві над дитиною Київська міська прокуратура/Facebook

"Також чоловік лишався з дівчинкою наодинці, коли дорослих не було вдома.

Можливу міру покарання посилили, адже додалася стаття за сексуальне насильство – підозрюваний торкався тіла дитини, але без проникнення", – розповіла Ірина Винокурова.

Постраждала розповіла про це бабусі, яка й повідомила про злочин правоохоронцям. Слідство велося у супроводі психолога.

Під час обшуку квартири підозрюваного на його комп’ютері знайшли файли з дитячою порнографією.

Чоловіка звинувачують у розбещенні малолітньої дитини, сексуальному насильстві, не пов’язаному з проникненням, вчиненому повторно, та умисному зберіганні дитячої порнографії без мети збуту – частина 2 статті 156, частина 6 статті 153 та частина 1 статті 301-1 Кримінального кодексу України.

Йому загрожує позбавлення волі на 15 років або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у Києві засудили чоловіка за розбещення 7-річної дівчинки, який заманив її додому допомогою з песиком.