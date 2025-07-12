У Чернівцях лікарі під обстрілами реанімували важкохвору дитину, яка перестала дихати

У Чернівцях під час масованої ракетно-дронової атаки РФ лікарі рятували важкохвору Злату, яка раптово перестала дихати. Її реанімували під обстрілами.

Про це повідомила благодійниця та засновниця чернівецького медичного центру "Дім метеликів" Марта Левченко.

"Злата перестала дихати саме під час прильотів, тому лікарі ціною небезпеки для власного життя не могли бути в укритті, тривала реанімація", – поділилася хоспісу для важкохворих дітей.

За її словами, інші діти під час тривоги перебували в укритті, яке команда на випадок можливих обстрілів завчасно підготувала для ночівлі.

"Більшість дітей у "Домі Метеликів" були евакуйовані з небезпечних територій, мали мінно-вибухові травми і досі бояться спати біля вікон через пережитий стрес. Тому навіть звук обстрілів для них – це сто кроків назад в питанні реабілітації", – написала Марта Левченко.

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Наразі команда хоспісу закликає благодійників допомогти їм поставити металеві ролети на вікна реанімації.

Нагадаємо, в ніч на 12 липня російські війська запустили 26 крилатих ракет і 597 дронів по містах України. Попри збиття більшості повітряних цілей, були влучання по цивільній інфраструктурі, зокрема житлових будинках.

Чернівці стали одним з епіцентрів атаки росіян. Через уламки російських цілей у Чернівцях загинули двоє, зокрема 43-річний чиновник Снятинської міської ради Івано-Франківської області Святослав Лазаренко та 25-річна завідувачка аптеки Діана Кравченко.

Наразі медзакладах міста лікарі борються за життя чотирьох важкопоранених. Як повідомляють в ОВА, одна жінка має вкрай важкий стан здоров’я. Крім того, 10 мешканців області отримали легкі тілесні ушкодження – їм допомогу надали на місцях.