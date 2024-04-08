Новий для Полісся вид хижаків помітили в Чорнобильському заповіднику

На околицях Луб’янки Бучанського району виявили шакала. Раніше на території заповідника знаходили лише шакалячі сліди, а тепер побачили саму тварину.

Про це повідомили в Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.

Досі невідомо, чи вдасться тваринам закріпитись і розмножитися на заповідних територіях.

Шакал золотистий (звичайний) – представник родини псових, інформує енциклопедія Britannica. Тварини досягають довжини 85-95 см, важать від 7 до 11 кг. Золотисті шакали вирізняються жовтуватим забарвленням.

Хижаки живуть на відкритих місцевостях. Це нічні тварини, що переважно ховаються вдень у кущах або заростях, а в сутінках вирушають на полювання.

Сліди шакала в Чорнобилі Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

Як і інші представники роду, шакали виють у вечірній час доби, мають неприємний запах, викликаний виділенням залози біля основи хвоста. Як вовки і койоти, ці тварини схрещуються з домашніми собаками.

Як зазначає The IUCN Red List of Threatened Species (Червоний список Міжнародного союзу охорони природи видів, що перебувають під загрозою), завдяки толерантності до посушливих умов та всеїдності золотистий шакал може виживати в різноманітних середовищах.

Ареал цих хижаків у Європі зазвичай обмежується прибережними регіонами Середземного та Чорного морів. Однак поодиноких тварин помічали у Швейцарії, Польщі, Німеччині. За прогнозами, ареал поширення виду продовжуватиме збільшуватися до захід і північ континенту.

Раніше ми писали про чорнобильських тварин, які не реагують на радіоактивне опромінення.

Анна Коваленко, УП.Життя

